¡Trolebús Elevado bajo lupa! Lanzan licitación para monitorear estructura tras reportes de grietas

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) anunció este lunes la publicación de una licitación pública nacional clave para la seguridad de miles de usuarios: el monitoreo del comportamiento estructural del Viaducto del Trolebús Elevado.

Este proyecto busca garantizar la estabilidad de las Líneas 10 y 11, las únicas rutas de este sistema que circulan casi en su totalidad por una vía elevada, atravesando la alcaldía Iztapalapa y el municipio mexiquense de Chalco.

¿Por qué es necesario monitorear el Trolebús Elevado?

La infraestructura de este medio de transporte —que en su inauguración fue presumida como la única ruta de trolebús elevada en el mundo— se enfrenta a un reto geográfico importante: el tipo de suelo.

Tanto Iztapalapa como Chalco se caracterizan por tener terrenos altamente propensos a hundimientos y agrietamientos. Esta vulnerabilidad del suelo ya ha encendido alertas en el pasado reciente.

Tras reportes de grietas y separación de estructuras de hasta 30 centímetros, el viaducto que conecta Iztapalapa y Chalco será sometido a revisión. Cuartoscuro

El antecedente: Refuerzos en la Línea 10

En mayo de este año, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) tuvo que realizar trabajos de refuerzo preventivo en el viaducto elevado que corre sobre la Calzada Ermita Iztapalapa.

Esta intervención se derivó de diversas denuncias ciudadanas y de usuarios que alertaron sobre:

Aparición de una grieta y hundimiento en la zona.

en la zona. Separación de estructuras de hasta 30 centímetros .

. Los daños se localizaron específicamente en el tramo comprendido entre las estaciones Meyehualco y Papalotl.

El STE lanzó una licitación para garantizar la seguridad y monitorear el viaducto por donde operan las Líneas 10 y 11 del Trolebús. Cuartoscuro

Conexiones y rutas de las líneas a evaluar

El Servicio de Instrumentación y Monitoreo del Comportamiento Estructural abarcará las dos rutas principales que utilizan este viaducto para conectar el oriente del Valle de México:

Línea 10 - Constitución de 1917 a Santa Marta.

Línea 11 - Constitución de 1917 a Santa Marta y Chalco.

Fechas clave de la licitación

De acuerdo con el documento publicado por el STE, las empresas especializadas en ingeniería estructural interesadas en participar deberán adquirir las bases de la licitación, las cuales tienen un costo de 20 mil pesos.

El fallo, donde se dará a conocer a la empresa ganadora encargada de vigilar la seguridad del viaducto, está programado para el próximo 13 de agosto.