Caso Axe Ceremonia: Procesan a encargada de PC por muerte de fotoperiodistas

Un juez de control de la Ciudad de México dictó auto de vinculación a proceso contra María “N”, quien se desempeñaba como encargada del área de Protección Civil durante el festival musical realizado en el Parque Bicentenario, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo relacionado con la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles.

La resolución fue emitida por el juez José Luis Palacios Fernández, luego de una audiencia que se prolongó por más de 20 horas, en la que la imputada fue la única de las 11 personas físicas y morales señaladas en esta etapa del proceso que solicitó que se resolviera su situación jurídica desde la primera comparecencia.

Fotógrafas y ALEJANDRO AGUILAR

Los otros siete imputados y las tres empresas señaladas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia se reanudará el próximo domingo, cuando el juzgador determinará si existen elementos para vincularlos a proceso.

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De acuerdo con los antecedentes del caso, Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles murieron el 5 de abril de 2025, durante un concierto en el Parque Bicentenario, luego de que una estructura decorativa cayera sobre ellos.

La etapa inicial del proceso judicial comenzó aproximadamente un año y medio después de los hechos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imputó el delito de homicidio culposo a tres personas morales: Operadora Eclectic, La Agencia de los Socios y O.N. Producciones Creativas.

Además, señaló a ocho personas físicas relacionadas con esas compañías, en calidad de socios, accionistas u operadores, entre ellas María “N”, responsable del área de Protección Civil durante el festival.

Debido a que el delito imputado no amerita prisión preventiva oficiosa, el juez impuso a María “N” medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Será el próximo domingo cuando se defina la situación jurídica de las otras siete personas físicas y las tres empresas imputadas en el caso por la muerte de los dos fotoperiodistas.