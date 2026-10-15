Abuchean a alcaldesa de Iztapalapa en evento

La alcaldesa en Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz no fue bien recibida por los asistentes al evento “Prepa sí, cárcel no” en conmemoración del 29 aniversario de la lucha por el derecho a la educación.

La edil tomó la palabra. Sin embargo, comenzó a recibir abucheos de todos los asistentes, quienes con rechiflas y gritos le expresaron su descontento.

En ese sentido, Alavez Ruiz, decidió dejar los micrófonos y tomar su lugar en el presídium.