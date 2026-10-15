Iztapalapa tendrá una meditación masiva gratis; ve todos detalles

Si lo que necesitas es tomar un respiro en tus actividades del día a día, un momento para olvidar el ruido, las prisas y el estrés de la ciudad, puedes ver esta propuesta llamada “Unir”, se trata de una jornada de meditación colectiva que se realizará el próximo domingo 25 de octubre en la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa, Ciudad de México.

La actividad forma parte de una serie de cinco encuentros organizados por Meditación Mundial México, que buscan reunir cada vez a más personas y preparar el camino hacia un evento masivo programado para el 3 de abril de 2027 en el Zócalo capitalino.

Meditación mundial Especial

Esta será la tercera experiencia del proyecto y la invitación está abierta para todos, incluso para quienes nunca han meditado. No hace falta tomar clases, conocer técnicas especiales ni haber participado en los encuentros anteriores. La idea es convivir, relajarse y compartir un momento de tranquilidad con otras personas.

La cita es a las 9:00 de la mañana, mientras que la meditación comenzará a las 10:00 y terminará al mediodía.

Meditación en el Zócalo Especial

Los organizadores recomiendan llevar un tapete de yoga o algo cómodo para sentarse en el suelo, además de agua, gorra, bloqueador solar y ropa ligera con alguna prenda extra para protegerse del fresco de la mañana.

La meditación es un bien colectivo. Canva

La entrada es gratuita, aunque es necesario registrarse previamente, ya que el cupo es limitado y los lugares se asignarán conforme lleguen las inscripciones. También se podrán realizar aportaciones voluntarias para apoyar los gastos de organización, pero no son obligatorias.

El encuentro será en la Utopía Meyehualco, ubicada en avenida Genaro Estrada, sin número, colonia Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa. El punto exacto de reunión se enviará por correo electrónico a quienes se inscriban.

Quienes quieran participar pueden apartar su lugar en la página oficial de Meditación Mundial México.