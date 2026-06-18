Detiene a individuo acusado de tentativa de homicidio en Tlalpan

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) detuvo y obtuvo la vinculación a proceso contra Adrián “N” por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio, en agravio de dos personas.

La fiscalía capitalina dio a conocer que el 18 de enero de 2026, Adrián “N” llegó a bordo de un vehículo a un inmueble de la colonia Miguel Hidalgo Segunda Sección, alcaldía Tlalpan, donde se encontraban las víctimas en compañía de otros familiares.

Tras discutir con ellos por la posesión de unos terrenos, el imputado habría realizado disparos con arma de fuego contra las víctimas y huido del lugar.

Después de estos hechos, la hermana de una de las víctimas solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, que trasladaron a los heridos a un hospital para recibir atención médica.

Más tarde agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal pericial se trasladaron al sitio para recabar indicios. Y, con base en los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Adrián “N”.

Como resultado de las indagatorias, agentes de la PDI localizaron y aprehendieron al imputado el 12 de junio de 2026 en calles de la alcaldía Tlalpan.

Durante la audiencia celebrada el 17 de junio, la Fiscalía CDMX presentó testimonios, análisis de videograbaciones y otros elementos que permitieron a la autoridad judicial determinar la vinculación a proceso de Adrián “N” por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de un mes y tres semanas para el cierre de la investigación complementaria.