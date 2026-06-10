Cancelan hospedaje flotante en Xochimilco CDMX para Mundial

Una trajinera que era promocionada con el nombre de “Akali” y que decían era un gran lugar para un hospedaje flotante perfecto, porque tenía todos los servicios desde habitaciones, baño, cocina y demás, pues resulta que no tenía permiso por parte de las autoridades ambientales de la Ciudad de México y por eso no se podrá usar.

La Suite Especial

La llamada suite flotante privada, ofrecía además vivir un bello atardecer justamente en el Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, en estos días que se acerca el Mundial, pero la Secretaría del Medio Ambiente dijo que NO existe autorización para la operación de un servicio de hospedaje a bordo de dicha embarcación ya que incluso podría afectar seriamente el ecosistema de la zona.

Detalló que el programa de Manejo del Área prohíbe expresamente los usos habitacionales y de hospedaje, así como los servicios turísticos de alojamiento, en la zona donde se promociona el servicio.

El hospedaje Especial

Patrimonio Mundial y Humedal

La Sedema recordó que esta zona es una de las más importantes de la ciudad en materia ambiental. Está protegida por ley, cuenta con reglas muy claras sobre qué actividades pueden realizarse y, además, es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial y Humedal de Importancia Internacional.

Explicó que cualquier obra, actividad o servicio que pretenda instalarse dentro de esta área necesita una autorización previa, misma que no existe en el caso de este alojamiento flotante.

Además, las reglas vigentes prohíben expresamente construcciones para vivienda, servicios de hospedaje, actividades turísticas de este tipo y cualquier uso distinto al permitido en las zonas chinamperas y de conservación. Por ello, este proyecto es incompatible con la vocación y las normas que protegen a Xochimilco.

Las autoridades advirtieron que un alojamiento de estas características podría provocar contaminación en los canales, daños a las chinampas y afectaciones a la fauna silvestre, poniendo en riesgo tanto el equilibrio ecológico como la forma de vida de las comunidades que habitan la zona.