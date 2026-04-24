Del calor a las inundaciones: la CDMX enfrenta caos por lluvias

La lluvia registrada la tarde y noche de este viernes dejó diversas afectaciones viales en alcaldías del sur y oriente de la Ciudad, con encharcamientos, tránsito lento y complicaciones en avenidas principales. La demarcación más afectada fue Iztapalapa.

Autoridades capitalinas informaron que en la zona de Puente Titla y Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Ricardo Flores Magón, se presentó un encharcamiento derivado de la insuficiencia de la red de drenaje. En el sitio se alcanzó un espejo de agua de aproximadamente 50 metros y un tirante de 30 centímetros. Bomberos y elementos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua laboraron para achicar el agua.

También se registraron afectaciones en los alrededores de la Central de Abasto, donde se reportaron acumulaciones de agua, que complicó el tránsito vehicular.

En la alcaldía Venustiano Carranza, los servicios de emergencia atendieron un encharcamiento sobre avenida Oceanía y San Juan de Aragón, donde el agua alcanzó 20 centímetros de tirante a lo largo de 200 metros de espejo.

Los bomberos atendieron un reporte de anegación en Guelatao y Filomeno Mata, colonia Santa María Aztahuacán, Iztapalapa. Especial

Otro punto afectado fue el Circuito Interior, en carriles centrales en la alcaldía Coyoacán, donde automovilistas enfrentaron circulación lenta por la presencia de agua en la carpeta asfáltica.

Además, se reportaron lluvias fuertes en la alcaldía Tláhuac y en las partes altas de Tlalpan, mientras que en Milpa Alta y Xochimilco se registraron chubascos aislados.

En la Unidad Infonavit Iztacaldo también hubo afectaciones. Mateo reyes

Para las próximas horas se prevé ambiente templado, cielo nublado y persistencia de lluvias aisladas, en diversas alcaldías. Durante la madrugada se espera clima fresco en el Valle de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recordó que a partir de este sábado la Ciudad de México entrará en una ola de calor que se extenderá hasta el 30 de abril, con temperaturas de entre 29 y 32 grados Celsius, por lo que reiteró el llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar exposición prolongada al sol y tomar medidas para prevenir golpes de calor.