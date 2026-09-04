Coyoacán recupera el espacio público en las inmediaciones de hospital

La alcaldía Coyoacán, en coordinación con la estrategia Escudo Coyoacán, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Dirección General de Gobierno, ejecutó un dispositivo de ordenamiento y recuperación del espacio público en el Barrio San Lucas. El operativo se centró en las calles Vicente García Torres y Miguel Hidalgo, en las inmediaciones del Hospital de La Ceguera y zonas escolares contiguas, con el objetivo de garantizar una circulación peatonal y vehicular segura.

Durante las acciones de supervisión, las autoridades procedieron a revisar las licencias de la venta informal instalada en el perímetro. Ante la ausencia de autorizaciones vigentes, los comerciantes accedieron de manera voluntaria a liberar la vía pública con el acompañamiento del personal del gobierno local. Cabe precisar que la administración actual no ha otorgado permisos nuevos para el comercio en la vía pública, precisando que las cédulas existentes datan de las décadas de 1980 y 1990.

Como parte de las labores del personal de Vía Pública, se retiraron estructuras metálicas que bloqueaban un carril completo de la calle, así como bancos, mesas, bienes mostrencos y diversos enseres que excedían la superficie permitida para los puestos regulados. Estas medidas responden a una serie de peticiones ciudadanas para agilizar el tránsito y reforzar las previsiones de protección civil ante cualquier eventualidad médica o de emergencia.

En relación con los propósitos de la intervención, el alcalde Giovani Gutiérrez destacó la importancia de garantizar el uso libre y seguro de las calles para la comunidad. "En Coyoacán se trabaja para que el espacio público sea de todas y todos. Quienes viven, trabajan, estudian o acuden a esta zona deben transitar de manera segura y ordenada. Mantener libres los accesos y las vialidades es una tarea permanente que nos permite cuidar a la ciudadanía y responder de mejor manera ante cualquier emergencia", puntualizó el gobernante local.