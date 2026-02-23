Fuego consume mueblería en alcaldía Cuauhtémoc; desalojan a 27 personas

Alrededor de 27 personas fueron evacuadas la tarde de este lunes debido a un incendio ocurrido en una bodega de muebles ubicada en la colonia Atlampa, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

También paramédicos valoraron a cuatro personas por crisis nerviosas e inhalación de humo, pero no requirieron traslado al hospital, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El incidente ocurrió en un predio de la calle Sabino donde se quemó uno área de unos cien metros cuadrados, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Para las 17:30 horas, el incendio ya había sido sofocado y se realizaba la remoción de escombro y el enfriamiento del lugar.

Debido a la rápida acción de los bomberos, evitamos que el fuego avanzara hacia la zona donde se almacenaban solventes, sólo se reportan afectaciones por el fuego en cien metros cuadrados”, informó en su cuenta de X el director de los vulcanos, Juan Manuel Pérez Cova.

En tanto, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que el incendio fue atendido de inmediato y puntualizó que 65 personas fueron evacuadas como manera preventiva.

Gracias a la rápida reacción de nuestros equipos de emergencia, se realizó la evacuación preventiva de 65 personas y se brindó atención a tres personas con crisis de ansiedad. Seguimos en el lugar trabajando para salvaguardar la integridad de vecinas y vecinos", informó la alcaldesa en redes sociales.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México añadió que el incendio fue sofocado y tras apagado el fuego, se comenzaron los trabajos de remoción de escombros.