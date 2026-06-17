Cae trabajador del Estadio Ciudad de México; 'rentaba' su acreditación del Mundial

Un trabajador acreditado para laborar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de ser señalado por presuntamente ofrecer en renta su gafete oficial para permitir el acceso a partidos del torneo.

Acreditación

El detenido fue identificado como *Armando “N”*, de 24 años, quien se desempeñaba como mesero en el área de restaurante y hospedaje del inmueble mundialista. De acuerdo con las investigaciones, el joven habría publicado en grupos de Facebook ofertas para rentar su acreditación oficial, con la que prometía el ingreso a encuentros de la Copa del Mundo, particularmente en áreas de Hospitality.

Según el reporte policial, el caso fue detectado inicialmente por personal de la FIFA. El área jurídica del organismo localizó las publicaciones realizadas el pasado 14 de junio y verificó que la credencial correspondía a un colaborador acreditado para trabajar dentro del estadio.

La SSC informó que policías que realizaban labores de vigilancia a bordo de la unidad MX-990-D6 fueron enviados a las instalaciones del Estadio Ciudad de México, donde se reportó una detención ciudadana. En el lugar se entrevistaron con Fernando Zafra Contreras, de 34 años, integrante del área jurídica de FIFA World Cup 2026, quien explicó que Armando Mondragón Ferra había sido identificado como la persona que ofrecía la acreditación en redes sociales.

De acuerdo con el informe, el trabajador acudió posteriormente al estadio para solicitar la reactivación de su acreditación, momento en que fue reconocido por personal de la FIFA y retenido hasta la llegada de las autoridades.

Tras su aseguramiento, Armando “N” fue trasladado a la agencia del Ministerio Público COY-1, donde se inició la carpeta de investigación *CI-FICOY/COY-1/UI-3 C/D/00400/06-2026* por el delito de *falsificación o alteración y uso indebido de documentos*.

Las autoridades precisaron que, tras consultar el nombre del detenido en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC), no se encontraron antecedentes relacionados con carpetas de investigación ni faltas administrativas.

Estrictos controles de acceso

La FIFA mantiene protocolos rigurosos para el control y monitoreo de acreditaciones de voluntarios y trabajadores temporales, debido a que muchas de ellas permiten el acceso a zonas restringidas dentro de los estadios y áreas operativas.

De cara al Mundial de 2026, el organismo puso en marcha uno de los programas de voluntariado más grandes en la historia del torneo, con alrededor de 65 mil personas distribuidas en las 16 ciudades sede de México, Estados Unidos y Canadá.

Los voluntarios y colaboradores participan en tareas relacionadas con gestión de accesos, acreditación, hospitalidad, transporte, operaciones de partido, atención a medios de comunicación, servicios de idiomas, hospedaje y programas antidopaje.

Las autoridades ministeriales determinarán en las próximas horas la situación jurídica de Armando “N”, mientras continúan las investigaciones sobre el presunto uso indebido de la acreditación mundialista.