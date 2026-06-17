Lluvias y granizo amenazan hoy en CDMX; se activa la Alerta Amarilla

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la tarde de este miércoles 17 de junio la Alerta Amarilla debido al pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de posible caída de granizo en varias zonas de la Ciudad de México.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, reducción de la visibilidad al conducir, afectaciones en vialidades, así como la caída de ramas, árboles o algunos objetos que pudieran ser derribados por las rachas de viento asociadas a la tormenta.

La intensa lluvia y granizada registradas en Cuajimalpa provocaron el colapso de una barda de más de 10 metros, afectaciones en viviendas y daños a la infraestructura de servicios. Aunque no se reportaron personas lesionadas, vecinos temen que nuevos deslaves ocurran con las próximas lluvias y piden apoyo urgente de las autoridades. #Cuajimalpa #LluviasCDMX #CDMX

Se espera caída de granizo

Además, la presencia de granizo podría complicar aún más las condiciones en calles y avenidas, principalmente durante las horas de mayor intensidad de la lluvia.

Alcaldías con Alerta

Las alcaldías que se encuentran bajo esta alerta son Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Protección Civil recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, retirar la basura de coladeras cercanas a viviendas y negocios, evitar dejar objetos en azoteas que puedan ser arrastrados por el viento y no resguardarse bajo árboles durante una tormenta eléctrica. También se aconseja extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y mantener una mayor distancia entre vehículos, ya que el pavimento mojado incrementa el riesgo de accidentes.

Para quienes tengan actividades al aire libre durante la tarde y noche, lo mejor será considerar tiempos de traslado más amplios, portar paraguas o impermeable y mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas. Las autoridades continuarán monitoreando el desarrollo de las lluvias y, en caso de que las condiciones empeoren, podrían emitir actualizaciones o elevar el nivel de alerta en algunas zonas de la capital.