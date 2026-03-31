Cae sujeto por feminicidio de su hermana en Iztapalapa

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron y lograron la vinculación a proceso de Miguel “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de su hermana, ocurrido el pasado 21 de marzo en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró al interior de un inmueble en la colonia Reforma Política, donde, tras una discusión, el imputado habría agredido con un arma blanca a la víctima, quien perdió la vida a causa de las lesiones. Posteriormente, el sujeto huyó del lugar.

Escena del crimen Especial

Dictaron 3 meses para la investigación

A partir de peritajes y entrevistas a testigos, la Fiscalía capitalina reunió los elementos necesarios para obtener una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada el 27 de marzo en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron que un juez vinculara a proceso al imputado por feminicidio agravado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que continuará con las indagatorias bajo un enfoque con perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia y sancionar este delito.

*bb