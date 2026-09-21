Cae rama de árbol sobre puesto de birria en Azcapotzalco; hay dos personas lesionadas 

La caída de una rama de un árbol sobre un puesto callejero de birria dejó dos personas lesionadas en la calle Acatl en la colonia Santa Lucía de la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo a las autoridades, la rama de 8 metros de longitud cayó sobre el puesto ambulante de venta de alimentos.

Al lugar llegaron servicios de emergencia, quienes diagnosticaron a dos adultos, de 35 y 39 años, con quemaduras y policontundidos.

Asimismo, se reportó una mujer de 38 años con crisis de ansiedad.

Las dos personas lesionadas Foto: Especial

El incidente también dejó daños colaterales en cableado de energía y telecomunicaciones.

Personal de la demarcación labora en el seccionamiento del tronco y el retiro del puesto.

Mientras que personal Táctico Operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil solicitó apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para las reparaciones pertinentes y acordonamiento del área.