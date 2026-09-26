Asesinan a hombre frente al Metro Hidalgo; detienen a los presuntos responsables

Un hombre fue asesinado a balazos frente a la estación Metro Hidalgo, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, lo que derivó en una amplia movilización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y en la detención de dos presuntos responsables.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, donde, según testigos, la víctima fue atacada de manera directa. El agresor escapó inmediatamente después de realizar los disparos, mientras peatones que se encontraban afuera de la estación alertaron a los servicios de emergencia mediante el 911. El hombre quedó tendido junto a un puesto de postres, con al menos cinco impactos de arma de fuego en la cabeza, cuello y pecho.

En el lugar se localizaron una gorra, una mochila, manchas de sangre y cinco casquillos percutidos, mismos que fueron resguardados con vasos de unicel colocados sobre el pavimento. Paramédicos acudieron para brindar atención y trasladaron al herido a un hospital, donde posteriormente fue diagnosticado sin signos vitales.

Una vendedora de dulces que presenció la agresión también recibió atención médica, al igual que otra persona que habría resultado lesionada por arma de fuego. El operativo desplegado por la SSC incluyó más de 40 elementos, motocicletas y patrullas, mientras la entrada del Metro Hidalgo y los comercios cercanos fueron asegurados en espera de la intervención de la Fiscalía capitalina.

Derivado de la agresión, personal del C2 Centro realizó labores de monitoreo y búsqueda en la zona, lo que permitió identificar a un hombre de 21 años, quien presuntamente habría sido el agresor, y a quien le fue asegurada un arma de fuego; de igual forma, los oficiales detuvieron a un hombre de 27 años, aparentemente relacionado con los hechos", detalló la SSC a través de un comunicado.

Tras labores de monitoreo del C2 Centro, la SSC informó la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el homicidio. Uno de ellos, de 21 años, habría sido el autor material de la agresión y se le aseguró un arma de fuego. El segundo detenido, de 27 años, estaría vinculado con los hechos. Ambos fueron trasladados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las diligencias correspondientes.