Cae joven ligado a ataque armado en barbería de Iztapalapa, CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un joven ligado con la agresión con disparos de arma de fuego registrada en una barbería de la alcaldía Iztapalapa, donde dos hombres perdieron la vida.

El arrestado, identificado como Luis Ángel “N”, de 20 años de edad, estaría vinculado con los hechos ocurridos el 27 de enero en el negocio que está ubicado en la colonia Ampliación Ricardo Flores Magón.

¿Eran moto sicarios?

De acuerdo con las investigaciones, los responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta, la cual abandonaron para continuar su escape en un vehículo tipo taxi.

Tras un seguimiento a través de las cámaras de video vigilancia, el imputado fue aprehendido en calles de la colonia El Triunfo, cuando circulaba en una motocicleta cuyas características coincidían con las señaladas en el reporte policial.

La moto de los agresores Especial

Al realizarle una revisión preventiva, se le aseguraron 40 dosis de marihuana y un teléfono celular. El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Las víctimas tenían 40 y 26 años

Los disparos de arma de fuego ocurrieron la tarde del 27 de enero en la colonia Ampliación Ricardo Flores Magón, de la alcaldía Iztapalapa, derivado de la cual dos hombres de 40 y 26 años de edad perdieron la vida.

La agresión fue en la barbería ubicada en la calle Puentetitla, entonces los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, llevaron a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona.

Con el seguimiento virtual, pudieron ubicar en la esquina de la calle Dibujantes y la avenida Canal de Apatlaco a una persona a bordo de una motocicleta cuyas características coincidían con las generadas en el reporte policial.

El detenido de 20 años de edad, fue enterado de sus derechos de ley, y presentado junto con la posible droga, el dispositivo móvil y la motocicleta, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

