Cae extorsionador líder de 'Los Elmos' ¿lo reconoces? Denúncialo

Un sujeto identificado como Jesús N fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, no sin antes disparar a los uniformados y chocar contra varios autos y patrullas.

El individuo es conocido como ‘El Elmo’ y líder de la banda delictiva también llamada ‘Los Elmos’, datos del reportero Carlos Jiménez señalan que es un extorsionador y matón al servicio del Cartel de Tláhuac que opera en dicha alcaldía, así como en Iztapalapa, zonas de Xochimilco, Milpa Alta y límites con el Estado de México en los municipios de Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca. También presuntamente se dedica, junto con su banda al narcomenudeo, robo, así como la invasión de predios y casas.

Trató de escapar, pero…

Los elementos de la SSC CDMX localizaron al Elmo a bordo de un vehículo Audi, al ver a los uniformados el sujeto trató de escapar, disparó en repetidas ocasiones y en su intento de huida chocó contra varios autos e incluso contra las patrullas, pero al final fue detenido por elementos de Inteligencia de la institución.

El hombre fue hallado en posesión de 253 dosis de aparente marihuana a granel, 195 bolsitas de plástico con una piedra color blanco con las características de la cocaína, un arma de fuego corta con cargador y cartuchos útiles, dinero en efectivo, un dispositivo telefónico y el vehículo Audi de alta gama el cual porta placas de circulación del estado de Michoacán. El hecho ocurrió en la colonia Asunción, en la esquina de la calle Mariano Escobedo. En las siguientes horas se determinará su situación jurídica.

Arrestos recientes relevantes en CDMX

Seis personas fueron detenidas por extorsión tras un operativo en la alcaldía Cuauhtémoc en diciembre pasado, tras un enfrentamiento armado con agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Una de las personas detenidas Foto: Especial

Una mujer y un hombre vinculados con el grupo criminal “Los Tanzanios” fueron reportados presos por delitos que incluyen extorsión y homicidio; ambos permanecen en prisión preventiva según la Fiscalía de CDMX.

En otros casos, varias detenciones pequeñas ocurrieron en semanas recientes, como tres presuntos extorsionadores en la colonia Felipe Ángeles.

También ayer fue detenido Arturo "N", abogado de Óscar Andrés alias "El Lunares", líder de La Unión Tepito, está relacionado en la desaparición de los abogados de Lenin Canchola líder de un grupo criminal antagónico.

El Lunares fue detenido el Hidalgo

El litigante fue arrestado junto a otro de sus colitigantes Mario "N" en cumplimiento de una orden de aprehensión en distintas acciones realizadas en la alcaldía Gustavo A. Madero.

*bb