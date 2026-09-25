Cae célula delictiva con armas y droga en La Magdalena Contreras

Tres presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la extorsión y al narcomenudeo fueron detenidos durante un cateo en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde autoridades federales y locales aseguraron seis armas de fuego cortas, 300 dosis de droga y dos equipos de comunicación, así lo informó el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez Camacho.

En una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), se intervino un inmueble ubicado en la calle Tuxpan, en la colonia San Jerónimo. La operación derivó de trabajos de inteligencia y vigilancia en campo que permitieron a un Juez de Control otorgar la orden correspondiente para registrar el sitio.

Durante el despliegue en el predio, los efectivos capturaron a dos hombres, de 56 y 32 años de edad, y a una mujer de 28 años. En la inspección se localizaron seis armas cortas, 200 dosis de metanfetamina, 100 dosis de marihuana y dos teléfonos celulares.

Tras la confrontación de datos, se identificó a los imputados como miembros de una célula delictiva con zona de operación focalizada en dicha demarcación.

Los tres detenidos y los indicios decomisados fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, autoridad que integrará la carpeta de investigación respectiva y determinará su situación jurídica en las próximas horas.