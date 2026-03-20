Cae banda de robo de autopartes en Ex Hipódromo de Peralvillo; decomisan 8 toneladas

Una presunta banda dedicada al robo y almacenamiento de autopartes fue desarticulada en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, tras un operativo coordinado, que dejó cinco detenidos y el aseguramiento de cerca de ocho toneladas de piezas automotrices.

Operativo Especial

La acción fue resultado de trabajos conjuntos entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalinas con apoyo de instancias del Gabinete de Seguridad federal, quienes ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados sobre la calle Enrique Granados.

Las investigaciones

De acuerdo con el Jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, las investigaciones previas permitieron identificar los domicilios como puntos de acopio de autopartes posiblemente robadas, por lo que se implementaron vigilancias fijas y móviles antes de solicitar las órdenes judiciales, que fueron emitidas por un juzgador.

Foto: Especial

Durante el primer cateo, los agentes de la SSC y de la Policía de Investigación de la Fiscalía, apoyados por elementos de la Defensa, Marina y Guardia Nacional, aseguraron alrededor de cinco toneladas de autopartes, además de tres calaveras de automóvil, un recorte de metal y dos placas de circulación con reporte de robo vigente.

Hubo 5 detenidos

En el segundo inmueble, los uniformados detuvieron a cinco hombres, de entre 31 y 39 años, y decomisaron tres toneladas adicionales de autopartes.

También se localizaron dos tarjetas de circulación, una placa y un certificado de verificación con reporte de robo, así como cien dosis de marihuana.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

El secretario de Seguridad advirtió que las indagatorias seguirán para ubicar otros posibles puntos vinculados a esta red delictiva que tiene su centro de operaciones en la alcaldía Cuauhtémoc.

“No daremos ni un paso atrás en el combate a los delitos de alto impacto”, afirmó Pablo Vázquez en un mensaje difundido en redes sociales.

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