¡Sal a tiempo! Hoy habrá 8 manifestaciones en CDMX; hay opciones viales

Este 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla se esperan ocho manifestaciones en la Ciudad de México; a pesar de ser un día festivo y que no hay actividades en escuelas de educación básica, muchas personas acuden a sus trabajos como cualquier otro día, aquí te damos rutas para evitas las aglomeraciones en las manifestaciones.

MANIFESTACIONES

Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano

Hora: 10:00

Lugar 1: Monumento a la Revolución

Plaza de la República, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

Ve por Circuito Interior o usa Insurgentes.

Hora: 11:30

Lugar 2: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas

Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

Usa Circuito Interior o Reforma para rodear.

Demanda: “Encuentro Internacional Antiimperialista y Antifascista”, con la finalidad de crear una estructura orgánica de carácter internacional, integrada por una red de frentes antiimperialistas y antifascistas a nivel nacional, regional y local; así como de desarrollar todo tipo de activismo social para fortalecer los procesos de gobierno comunal y popular presentes en movimientos sociales y políticos.

Actividades:

5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla.

10:00 hrs. Acto conmemorativo de la “Batalla de Puebla”

11:30 hrs. Inauguración del “Encuentro Internacional Antiimperialista y Antifascista”

Organizaciones en apoyo: Instituto “Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos”, Sindicato Mexicano de Electricistas, Frente Amplio por la Democracia y Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad De México

Hora: 10:00

Alberto desapareció en 2013. Su familia nunca dejó de buscarlo. Especial

Lugar: Estación “Garibaldi/Lagunilla “, Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Av. Ignacio López Rayón y Av. Paseo de la Reforma, Col. Lagunilla, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: En el marco de la visita de la "Red Regional de Familias Migrantes a la Ciudad de México", se llevará a cabo el acompañamiento a las madres y familias de Cuba, Ecuador, Honduras y Colombia, así como la difusión y colocación de fichas en distintos puntos de la Ciudad, con el fin de buscar a 40 migrantes desaparecidos en Chiapas, a más de 15 meses de estos hechos.

Organizaciones en apoyo: Colectivo “Red Regional de Familias Migrantes”, Colectivo “Una Luz en el Camino” y Colectivo “Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional”.

Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Economía

Hora: 10:00

Lugar: Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional

Marcha de alumnos del IPN.

Av. Plan de Agua Prieta No. 66, Col. Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Asamblea Interpolitécnica con el objetivo de fortalecer la articulación entre las escuelas, consolidar espacios de organización colectiva y coordinar avances conjuntos en propuestas, en el marco del paro indefinido que se mantiene en protesta por la falta de recursos y las denuncias por presuntos desvíos en la institución.

Observaciones: Se prevé la asistencia de estudiantes de diversas escuelas del Instituto Politécnico Nacional.

Toma Circuito Interior o Marina Nacional para rodear la zona.

Ex Trabajadores De La Extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Edificio de Gobierno

Piden extrabajadores de Ruta 100 reunión con Sheinbaum

Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Usa Eje Central, Izazaga o Fray Servando.

Colectivo “plataforma 4:20”

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre

Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Realizarán diversas actividades culturales y artísticas donde colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación del Centro de Cultura Cannabica dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc.

Toma Circuito Interior, Reforma o Rivera de San Cosme.

Observatorio Vecinal Verónica Anzures

Hora: 14:00

Lugar: Calz. Gral. Mariano Escobedo y Laguna de Mayran, Col. Anáhuac 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Exigen el cumplimiento del amparo que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito otorgó en contra de la Fase III del proyecto inmobiliario “Be Grand Alto Polanco”. Lo anterior, debido a las afectaciones ambientales derivadas del derribo de árboles y la eliminación de áreas verdes y suelo permeable, así como a otras problemáticas, como la generación de residuos, el ruido y los impactos en la movilidad de la zona.

Observaciones: Se prevé la afectación de vialidades como medida de protesta y no se descarta se sumen en apoyo vecinos de las colonias Polanco y Anzures.

Mejor toma Circuito Interior, Ejército Nacional o Marina Nacional.

Frente Por La Vivienda Joven

Hora: 16:00

Lugar: República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Realizarán el evento de convivencia “Piñatas Cuba 11”, con el propósito de fomentar el encuentro, la organización y la solidaridad entre las familias afectadas por el desalojo del predio ubicado en la calle de Cuba No. 11; asimismo, se busca recolectar donaciones que contribuyan a atender sus necesidades inmediatas y apoyar sus procesos de recuperación.

Toma Eje Central, República de Chile o Eje 1 Norte.

Colectivo “radio rabiosa”

Hora: 17:00

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Demanda: Jornadas “Memoria y Dignidad”, a fin de exigir justicia para la estudiante de Letras Hispánicas que desapareció en la alcaldía Iztapalapa el 27 de abril de 2018.

Observaciones: No se descarta que acudan al evento comités feministas de otras facultades y que realicen brigadeo informativo como parte de sus actividades.

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