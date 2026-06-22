Detienen a empleado tras muerte de Coco, un Pomerania en spa de la Roma

La muerte de Coco, un cachorro de raza Pomerania de 10 meses de edad, ocurrida durante un servicio de baño en una estética canina de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, ha provocado indignación entre dueños de mascotas, organizaciones defensoras de los animales y usuarios de redes sociales. El caso ya es investigado por autoridades capitalinas bajo la línea de presunto maltrato animal.

Según la denuncia presentada por los propietarios, el perro fue llevado a un establecimiento dedicado al cuidado y estética de mascotas para recibir un baño de rutina. Sin embargo, menos de una hora después de haber sido entregado al personal, la familia recibió la noticia de que el cachorro había fallecido.

Videos de seguridad se convierten en evidencia clave

La situación escaló rápidamente después de que comenzaran a circular videos captados por cámaras de seguridad del propio negocio. Las imágenes muestran parte del procedimiento realizado al animal y se han convertido en una de las principales evidencias analizadas por las autoridades.

En las grabaciones aparece un joven identificado como Kevin Armando “N”, de 20 años, quien presuntamente estaba a cargo de la atención del cachorro. Diversos fragmentos muestran maniobras que han sido señaladas por usuarios y colectivos animalistas como posibles actos de maltrato durante el servicio.

Publicación difundida en la red social X que muestra imágenes relacionadas con el caso de Coco, cachorro Pomerania fallecido en un establecimiento de cuidado para mascotas en CDMX. Captura de pantalla.

Las imágenes exhiben momentos en los que el cachorro es sujetado de manera firme sobre una mesa de trabajo mientras recibe el baño y cepillado. También se observan movimientos bruscos durante el manejo del animal, situación que ha generado cuestionamientos sobre los protocolos aplicados por el establecimiento.

De acuerdo con el material difundido públicamente, Coco deja de mostrar reacción durante el procedimiento. Posteriormente, el trabajador intenta moverlo y estimularlo en varias ocasiones, aparentemente al percatarse de que algo no estaba bien.

Cuestionan capacitación y supervisión del personal

Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la capacitación del personal. Mientras responsables del negocio habrían señalado que el joven se encontraba en proceso de aprendizaje, las imágenes muestran que realizaba el procedimiento sin supervisión inmediata de otro trabajador con mayor experiencia.

Tras conocerse los hechos, familiares del cachorro acudieron al establecimiento para exigir explicaciones. La situación derivó en la intervención de elementos de seguridad pública, quienes acudieron al lugar tras recibir un reporte relacionado con una confrontación entre clientes y personal del negocio.

Como resultado de la actuación policial, Kevin Armando “N” fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Fiscalía investiga las causas de la muerte

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del cachorro.

Entre las diligencias se encuentran el análisis de los videos, entrevistas a testigos y estudios periciales que permitan determinar la causa exacta del fallecimiento.

La determinación final dependerá de los resultados periciales y de la valoración que realice la autoridad ministerial.

El caso reabre el debate sobre el bienestar animal

El caso ha reavivado el debate sobre la regulación de estéticas caninas, hoteles para mascotas y centros de cuidado animal en la capital del país. Aunque se trata de un sector que ha crecido de manera acelerada durante la última década, especialistas han advertido que la capacitación del personal y los mecanismos de supervisión siguen siendo temas pendientes.

Datos de la industria de mascotas muestran que cada vez más familias recurren a servicios especializados de baño, estética y hospedaje para perros y gatos. Este crecimiento ha impulsado la apertura de nuevos negocios, pero también ha incrementado la exigencia social para garantizar estándares mínimos de bienestar animal.

Colectivos protectores han solicitado que el caso sea investigado a fondo y que, de comprobarse responsabilidades, se apliquen las sanciones previstas por la legislación vigente. Además, han pedido revisar si el establecimiento cumplía con las medidas necesarias para la atención segura de los animales bajo su resguardo.

En la Ciudad de México, el maltrato animal es un delito que puede derivar en penas de prisión y sanciones económicas, especialmente cuando las conductas investigadas provocan lesiones graves o la muerte de un animal.

Mientras la investigación sigue en curso, la muerte de Coco ha trascendido el caso individual para convertirse en una discusión más amplia sobre la responsabilidad de los establecimientos dedicados al cuidado de mascotas. Para miles de propietarios, el desenlace del proceso será una prueba sobre la capacidad de las autoridades para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.