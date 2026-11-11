Vigilará C5 plazas comerciales de CDMX con mil 296 cámaras durante Buen Fin

Con mil 296 cámaras de videovigilancia distribuidas en 455 sitios, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México reforzará el monitoreo de plazas y centros comerciales durante la edición 16 del Buen Fin, con el objetivo de atender oportunamente cualquier emergencia.

De acuerdo con el organismo, la cobertura de videovigilancia alcanza el 91 por ciento de los centros comerciales de la capital y representa un incremento de 35.8 por ciento en comparación con 2024.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que este despliegue busca fortalecer las condiciones de seguridad para las personas que acudan a realizar compras en establecimientos, así como en tiendas departamentales durante esta temporada.

Asimismo, recomendó a los consumidores cuidar sus pertenencias, evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo y mantenerse atentos a su entorno para prevenir posibles incidentes.

Como parte del dispositivo de seguridad instruido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, también se cuenta con 428 botones de auxilio y 294 altavoces instalados en las inmediaciones de los centros comerciales, mediante los cuales la ciudadanía puede establecer contacto con las autoridades.

El C5 recordó que la línea de emergencias 911 opera las 24 horas del día, los 365 días del año, para solicitar apoyo ante cualquier situación de riesgo.

En caso de sospechar de algún fraude o extorsión, también están disponibles el 089 para realizar denuncias anónimas y el 55 5036 3301, correspondiente a la línea Antiextorsión, donde se brinda orientación.