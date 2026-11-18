Un total de 36 personas fueron detenidas durante el operativo de seguridad del Buen Fin 2026, luego de que presuntamente intentaran robar mercancía de establecimientos comerciales. Las acciones permitieron recuperar productos con un valor de 511 mil 694 pesos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que las detenciones fueron realizadas por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) entre el 13 y el 17 de noviembre, en distintas alcaldías de la capital y en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

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Entre los aseguramientos de mayor valor destaca el de una mujer detenida en una tienda departamental de la alcaldía Coyoacán, donde presuntamente intentó sustraer equipo de cómputo valuado en 77 mil 999 pesos.

En esa misma demarcación, otro hombre fue sorprendido cuando ocultaba entre sus ropas mercancía con un valor de 20 mil 342 pesos.

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En Iztapalapa, una mujer fue detenida en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado cuando intentaba abandonar una tienda con 13 chamarras, cuyo valor comercial ascendía a 55 mil 480 pesos.

Mientras que en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, un sujeto fue detenido cuando pretendía salir de una tienda departamental con una chamarra puesta, cuyo costo era de 39 mil pesos.

En Benito Juárez, específicamente en la colonia Narvarte Poniente, los policías detectaron a dos mujeres que presuntamente intentaban sustraer mercancía: una llevaba productos en una mochila con valor de 37 mil 719 pesos y la otra ocultaba 10 prendas de vestir valuadas en 18 mil 890 pesos.

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También se reportaron detenciones por el intento de sustracción de dos chamarras con valor de 11 mil 480 pesos y diversas prendas valuadas en 13 mil 796 pesos.

En otro caso, ocurrido en la colonia Residencial Acoxpa, alcaldía Tlalpan, una mujer fue detenida con varias prendas de vestir valuadas en 16 mil 720 pesos. Durante la intervención, la probable responsable golpeó a uno de los policías, quien no requirió traslado hospitalario.

Ciudad de Mexico 13 de noviembre de 2026 Personas visitan las tiendas del centro historico para aprovechar las oferta del Buen fin Foto: Elizabeth Velazquez Elizabeth Velazquez

El operativo también tuvo resultados en Ciudad Satélite, municipio de Naucalpan, donde un hombre fue detenido cuando intentaba salir de un establecimiento sin pagar dos chamarras con un costo de 23 mil 870 pesos.

La SSC señaló que las 36 personas detenidas fueron puestas a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones.