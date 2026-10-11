Condenan a 245 años de prisión a líder de 'Los Molina' por 7 homicidios

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 245 años de prisión contra Luis Enrique “N”, identificado como líder del grupo delictivo “Los Molina”.

Las autoridades acreditaron su responsabilidad penal como coautor material del homicidio calificado de siete personas.

Además de la pena privativa de la libertad, se ordenó el pago de más de 3.1 millones de pesos por indemnización material, gastos funerarios y reparación del daño moral a familiares de las víctimas.

Luis Enrique “N” era considerado uno de los diez objetivos prioritarios de las autoridades de seguridad y justicia de la Ciudad de México.

Fue identificado como líder de “Los Molina”, grupo delictivo relacionado con homicidios, extorsión, secuestro, fraude y narcomenudeo en distintas alcaldías del sur y oriente de la capital.

De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio, la madrugada del 22 de diciembre de 2018, siete personas se encontraban en una celebración en la colonia Carmen Serdán, alcaldía Coyoacán, cuando Luis Enrique ‘N’ y otros tres hombres llegaron en una camioneta y abrieron fuego contra ellas, causándoles la muerte”, indicó este domingo la FGJCDMX en un comunicado.

Como resultado de trabajos de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con autoridades del Estado de México, localizaron y aprehendieron a Luis Enrique “N” el 18 de febrero de 2025 en el municipio de Tecámac.

Tres días después, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso por homicidio calificado.

Durante el juicio, los agentes del Ministerio Público presentaron peritajes de balística que permitieron establecer la correspondencia entre dos armas largas aseguradas en el vehículo donde fue detenido Luis Enrique “N” y los casquillos encontrados en el lugar de los hechos.

También aportaron dictámenes de medicina forense que determinaron las causas de muerte de las siete víctimas y estudios de criminalística que ayudaron a esclarecer cómo ocurrió la agresión.

Estas pruebas se complementaron con testimonios y videograbaciones analizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI), que permitieron identificar los desplazamientos de los vehículos relacionados con los hechos”, agregó la dependencia.

Con estos elementos, la Fiscalía CDMX obtuvo el fallo condenatorio el 9 de septiembre de 2026. Posteriormente, el 5 de octubre, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Luis Enrique “N” una pena de 245 años de prisión.

Sin embargo, la legislación aplicable establece un límite de 70 años.