¿Cuándo terminan las obras en la Línea 2 del Metro?

La jefa de Gobierno Clara Brugada informó que “se le está metiendo el acelerador” a los trabajos de intervención y rehabilitación en la Línea 2 del Metro, para que terminen el 31 de mayo.

Ante el reclamo ciudadano por las afectaciones derivadas de la intervención, con estaciones cerradas desde Nativitas hasta San Antonio Abad, mientras que en el resto de las 16 estaciones son intervenidas, Clara Brugda afirmó que actualmente se mantienen horarios de 24 horas para cumplir con la entrega.

Estamos a pasos acelerados y los estamos intensificando sobre todo en las noches; están trabajando 24 horas. Sabemos que es un inconveniente, pero al final creo que todos lo vamos a agradecer”, afirmó en una conferencia de prensa.

Los usuarios deben caminar entre piso levantado, polvo y olor a pegamento; además de que, en algunas de las estaciones, no se cuenta con luz, como ocurre en las estaciones Zócalo y Bellas Artes.

Sabemos lo que significa para todos los usuarios, pero estamos generando condiciones de accesibilidad, de posibilidad de que puedan transitar adecuadamente”, insistió la mandataria capitalina.

Foto: Jonás López | Excélsior

“Se está realizando una intervención que incluye la modificación de la señalética, renovación de la guía podotáctil, además del cambio de todos los sistemas contra incendios, ajuste de vías, revisión y reparación de cárcamos para esta época de lluvias”, detalló.

Por lo que, recalcó, se trabaja a pasos acelerados.

La semana pasada, la jefa de Gobierno adelantó que “la última semana” de mayo quedarían las obras. Este martes, Brugada dio fecha específica, se comprometió a que para el último día de este mes concluirá la intervención.

Foto: Jonás López | Excélsior

Asimismo, la mandataria capitalina adelantó que el próximo lunes 11 de mayo se inaugurarán las obras de modernización del Tren El Ajolote, es decir el tren que va de Tasqueña a Xochimilco, que será uno de los sistemas que se espera traslade a miles de aficionados durante la Copa del Mundo, que arranca el 11 de junio.

Lo vamos a entregar modernizado, con todos los 17 nuevos trenes que circulan ya con la nueva cromática con figuras de ajolotes, especie endémica de Xochimilco”, dijo.

Los nuevos convoyes funcionarán acoplados, “es decir, van a ir unidos, para duplicar la cantidad de personas usuarias, también para reducir el tiempo del viaje”, concluyó Brugada.

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