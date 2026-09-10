Buena práctica de gobierno atención a víctimas de La Concordia: Brugada

A un año del accidente provocado por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que la atención brindada a las víctimas de aquella tragedia fue una buena práctica de gestión pública, la mandataria capitalina destacó la conclusión de investigaciones e indemnizaciones.

La mandataria capitalina confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) concluyó al 100 por ciento los peritajes por los daños a la infraestructura y las investigaciones correspondientes.

También se concretó la reparación integral del daño a cargo de la empresa responsable para las familias de fallecidos y lesionados.

Foto: Héctor López Ramírez | Excélsior

A mí me parece que fue una buena práctica de gobierno, que puede ser sistematizada, en cómo el gobierno de la ciudad atendió un lamentable accidente y apoyamos a las víctimas. Lo que teníamos que hacer, que era ponernos del lado de las víctimas y obligar a que se reparara el daño, lo logramos”, aseveró.

Brugada detalló que desde la emergencia se otorgó acompañamiento médico e incentivos económicos provisionales a las familias. Respecto a los acuerdos, señaló que la mayoría han sido formalizados.

Foto: Héctor López Ramírez | Excélsior

Como medida regulatoria permanente, la jefa de Gobierno informó que la tragedia derivó en modificaciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, para restringir y vigilar el flujo de vehículos con carga de alto riesgo en las avenidas de la capital.

Finalmente, reiteró su solidaridad con los deudos y adelantó que la administración capitalina impulsará un reconocimiento oficial con el nombre de un ciudadano que falleció tras realizar acciones valerosas para proteger a sus familiares durante la conflagración.