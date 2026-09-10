Mejoran iluminación en casi 2 kilómetros de la colonia obrera con Brilla Cuauhtémoc

Bajo la premisa de que contar con calles y espacios públicos bien iluminados es primordial para la seguridad de todas y todos, casi 2 kilómetros de vialidades en la colonia Obrera cuentan ahora con mejores condiciones de iluminación con la instalación de 64 nuevas luminarias de Brilla Cuauhtémoc.

Vecinos de la colonia Obrera, e integrantes del gobierno que encabeza Alessandra Rojo de la Vega, acompañados por concejales, encendieron el switch en la esquina de Manuel Caballero e Isabel la Católica.

Con estos 64 nuevos puntos de luz, suman mil 365 luminarias instaladas por el programa en la colonia, de las cuales mil 148 son viales y 217 peatonales.

Para la alcaldesa Ale Rojo de la Vega, recuperar y mantener en buenas condiciones las calles también implica atender su iluminación, por lo que Brilla Cuauhtémoc trabaja tanto en la instalación de nuevas luminarias como en la rehabilitación de las que presentan alguna falla, destacó un comunicado de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Más de 53 mil luminarias han sido instaladas o rehabilitadas en las 33 colonias de la demarcación, hasta el momento.