Localizan a Ximena en Puebla tras desaparecer hace casi un año en Tlalpan

Hace casi un año, el 16 de octubre de 2025 se reportó la desaparición de Ximena López Rosales, joven de 17 años que fue vista por última vez en la colonia Magdalena Petlacalco de la alcladía Tlalpan, quien fue localizada con vida el 9 de septiembre en Puebla.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que el hallazgo fue posible por el trabajo de diversas instituciones, como la fiscalía capitalina, el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP) y Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como gobiernos de otras entidades.

Se realizaron entrevistas, análisis de información, verificaciones y acciones de búsqueda territorial e inteligencia, además de mantener la colaboración con autoridades de, por lo menos, cinco entidades distintas donde estuvo Ximena, así como del Gobierno de México”.

Además de la difusión de su ficha de búsqueda, en conjunto con el ofrecimiento de una recompensa por información que ayudara en su ubicación.

Ante la desaparición de una persona, el reporte puede realizarse de inmediato a los números 55 5484 0430 Foto: Especial

El intercambio de información entre autoridades locales y federales permitieron establecer líneas de búsqueda, las cuales ayudaron a localizar a Ximena López Rosales.

Posteriormente, fue trasladada al CAIBP, donde recibió valoración médica y psicológica, se realizó la entrevista correspondiente y tuvo un encuentro con sus padres con acompañamiento especializado”.

Finalmente, la fiscalía de la Ciudad de México afirmó que continuará con la investigación para determinar cuáles fueron las circunstancias por las que se ausentó, así como brindar acompañamiento a Ximena y su familia para garantizar su atención y protección.

Ante la desaparición de una persona, el reporte puede realizarse de inmediato a los números 55 5484 0430, 55 5484 0311 o 55 5658 1111, o directamente en el CAIBP, ubicado en avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.