Detienen a abuelito por robar más de 10 mil pesos a repartidor en Azcapotzalco

Un hombre de 63 años fue detenido en calles de la alcaldía Azcapotzalco, ya que robó más de 10 mil pesos a un repartidor de alimento para mascotas, al que amenazó con una réplica de arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que personal en campo recibió una alerta del Centro de Comando y Control (C2) sobre un robo en la calle Porvenir, en el centro de esa demarcación, hasta donde acudieron para evaluar la situación.

En el lugar, la víctima les dijo que mientras repartía alimento para mascotas a un establecimiento, un hombre de la tercera edad se acercó y lo intimidó con una pistola, por lo que le dio el dinero producto de la venta, luego de conseguir el dinero se dio a la fuga a bordo de una camioneta.

El asaltate escapó del lugar en una camioneta blanca, pero fue detenido minutos después en calles de la misma alcaldía Foto: SSC

Con la información proporcionada por el denunciante y en coordinación con los monitoristas del C2, quienes dieron seguimiento en tiempo real al posible responsable, el cual circulaba por las calles Cerrito y Breceda Mercado, en la colonia Pueblo Santiago Ahuizotla, los efectivos le dieron alcance y le marcaron el alto”.

Los agentes le realizaron una revisión preventiva, en la cual le aseguraron billetes de varias denominaciones, entre ellas 49 billetes de 200 pesos.

El asaltate escapó del lugar en una camioneta blanca, pero fue detenido minutos después en calles de la misma alcaldía Foto: SSC

También localizaron una réplica de arma de fuego corta y aseguraron la camioneta en la que escapó del lugar, por lo que el hombre de 63 años fue presentado ante el Ministerio Público.