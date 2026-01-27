Desestima Brugada llamado de vecinos para boicotear Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, desestimó el llamado de vecinos de zonas aledañas al Estadio Azteca a “boicotear” el Mundial de Futbol 2026, al rechazar que las obras en colonias como Santa Úrsula Coapa estén provocando desabasto de agua, desplazamiento de habitantes o una explosión inmobiliaria.

Lo anterior, luego de que el viernes 23 de enero, vecinos e integrantes de organizaciones civiles se manifestaran en Paseo de la Reforma, donde advirtieron que podrían boicotear el evento deportivo si no se aplican medidas para frenar el incremento en el costo de la vivienda y las rentas en las colonias cercanas al coloso.

Afirmaron que, con la llegada del Mundial, se han disparado los precios de la vivienda y el costo de vida en el sur de la ciudad, además de acusar que los desarrollos inmobiliarios y la adecuación de viviendas para alojar a visitantes están afectando el suministro de agua y comenzando a desplazar a habitantes originarios.

“Aquellos que dicen que las obras en Santa Úrsula para el Mundial les están quitando agua, es falso”, sostuvo Brugada.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Aseguró que las intervenciones que se realizan en la zona forman parte de una agenda de regeneración urbana, mismas permanecerá más allá de la justa mundialista y que responde a solicitudes planteadas por los propios habitantes.

“Lo primero que hicimos fue una agenda de regeneración urbana alrededor del estadio. Santa Úrsula, el pueblo de Santa Úrsula, el pueblo de Huipulco, son colonias y pueblos originarios que están alrededor y hoy estamos haciendo obras para que tengan más agua”, explicó en una conferencia de prensa.

Detalló que, lejos de reducir el suministro, “se están rehabilitando pozos existentes que operaban con baja capacidad” y recordó que se trabaja para que un pozo ubicado dentro del Estadio Azteca quede formalmente bajo control de la ciudad.

“Estamos logrando que por escrito la Conagua nos entregue ese pozo a la ciudad para servicio de la comunidad. Ya está conectado desde hace tiempo, pero necesitamos el documento que lo avale”, explicó.

Oportunidad de mejora urbana

En cuanto a las denuncias sobre una supuesta explosión inmobiliaria y procesos de gentrificación, la jefa de Gobierno dijo que quien tenga pruebas, que las presente.

“Sobre la explosión inmobiliaria, que nos digan dónde, en qué parte de Santa Úrsula, en qué pueblo, en qué lugar”, señaló.

Ello, al insistir en que el Mundial representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura de la capital.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

“Para nosotros, el Mundial es una coyuntura para mejorar la infraestructura de la ciudad. Eso es lo que estamos haciendo: mejorar la infraestructura”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó la rehabilitación y construcción de 500 canchas de fútbol en toda la ciudad.

Brugada señaló que “puede haber desacuerdos políticos”, pero rechazó que el Mundial esté generando los efectos denunciados.

“Respetamos que políticamente no se esté de acuerdo, pero no pueden decir que esto está generando una explosión inmobiliaria. Eso no es así ni lo permitiríamos”, concluyó.

