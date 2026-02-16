Diputados de Morena acusan una provocación 

Después de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, expresó que la diputada Diana Sánchez Barrios fue la responsable de enviar a un grupo de 100 personas a agredir a funcionarios de la alcaldía que participaron en un operativo de retiro de comercio informal el viernes pasado, la diputada acusó a la edil de “provocar con violencia” a los ambulantes.

Ella realmente fue a provocar con violencia, llevaba todo un grupo de policías, llevaba a todo su equipo (…) para confrontar. Ella lo que quería era desatinar (sic) la necesidad de los comerciantes en el espacio público, para provocar esto (…) jamás se ve un video donde toquen a la alcaldesa, sin embargo, todo su equipo de la alcaldesa violenta, insulta, discrimina, agrede a mujeres comerciantes”, dijo Sánchez Barrios, diputada de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente en conferencia de prensa.

Sánchez Barrios recordó que los ambulantes originalmente estaban en el túnel de la Glorieta de Insurgentes y en 2024 llegaron a un acuerdo temporal con el alcalde interino Raúl Ortega para colocarse Ribera de San Cosme.

Detalló que los ambulantes presentaron 12 denuncias en las que afirman que fueron golpeados por funcionarios de la alcaldía y adelantó que “habrá más denuncias”.

