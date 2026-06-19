Blindarán Reforma para próximos juegos de México; vigilarán venta de alcohol

Luego de que miles de aficionados desbordaron Paseo de la Reforma tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur y que se registraran conatos de riña, personas alcoholizadas y conductas de riesgo en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, el gobierno de la Ciudad de México anunció un reforzamiento de los operativos de seguridad, protección civil y regulación del comercio para los próximos encuentros del Tri.

La iniciativa contempla la instalación de pantallas gigantes en siete puntos estratégicos de Reforma y Avenida Juárez, aunado a un mayor despliegue policial y medidas para contener el consumo excesivo de alcohol en espacios públicos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que la magnitud de las celebraciones obliga a la administración capitalina a elevar el nivel de organización para los partidos que México disputará en las próximas fases de grupo del torneo mundialista.

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Lo primero que tenemos que hacer es organizar muy bien la ciudad, para que esta alegría que se va a seguir viviendo pueda tener una buena canalización y la ciudad pueda seguir utilizando el espacio público como un lugar de convivencia, de disfrute, de goce y de mucha alegría”, afirmó.

Celebró que la victoria de la Selección provocara la movilización de más de 730 mil personas que participaron en actividades relacionadas con el Mundial.

Detalló que cerca de 200 mil personas se concentraron en el Zócalo y calles aledañas; otras 130 mil asistieron a los festivales futboleros instalados en distintas alcaldías, mientras que unos 400 mil aficionados celebraron en Paseo de la Reforma y la zona del Ángel de la Independencia.

Recordó que el próximo 24 de junio la Selección volverá a jugar en el Estadio Ciudad de México y que, de avanzar en la competencia, habrá nuevas concentraciones masivas el 30 de junio y posiblemente el 5 de julio.

Estamos obligados a redoblar las acciones en materia de protección civil, de seguridad y de comercio regulado”, señaló.

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Reforma, nuevo escenario mundialista

Tras comprobar que las pantallas instaladas en Avenida Juárez y el Centro Histórico ayudaron a distribuir a miles de aficionados durante el encuentro contra Corea del Sur, Brugada Molina anunció este viernes que se decidió ampliar la infraestructura para los próximos partidos, por eso “Paseo de la Reforma se convertirá formalmente en una extensión de la fiesta mundialista”.

Vamos a contar con siete nuevos puntos para disfrutar el partido del próximo miércoles”, adelantó.

Las nuevas sedes incluirán una pantalla de gran formato en la Alameda Central y otra en el Monumento a la Revolución.

Además, Reforma contará con cuatro puntos estratégicos equipados con pantallas gigantes: el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, Glorieta del Caballito y la zona de Insurgentes.

Lo que vamos a hacer es poner las pantallas, vivir el fútbol y organizar muy bien la fiesta con mucha participación de gobierno para garantizar que todo acontezca bien”, explicó.

La intención, añadió, es dispersar a los asistentes a lo largo del corredor para evitar concentraciones excesivas en un solo punto.

Eso servirá para distribuir mejor a la población en distintos espacios públicos y reducir concentraciones que puedan provocar algún problema bajo una perspectiva de protección civil”, indicó.

Operativo para contener riesgos

También se llevará a Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico a un mayor número de fuerza operativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adelantó el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, sin precisar el número de oficiales que serán desplegados para los próximos encuentros del Tricolor.

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Dijo que en el partido del jueves se desplegaron tres mil 400 policías en el Fan Fest del Zócalo, apoyados por 296 vehículos.

A ellos se sumaron 291 elementos y 75 unidades en los festivales futboleros instalados en las alcaldías.

El secretario reconoció que el mayor reto operativo se concentró en Reforma, donde tras el silbatazo final comenzaron los festejos masivos y se concentraron unos 400 mil aficionados.

En esa zona fueron desplegados dos mil 500 policías, además de personal de tránsito, paramédicos y equipos especializados en manejo de multitudes.

La Subsecretaría de Control de Tránsito movilizó 225 elementos, para realizar cortes viales y garantizar la movilidad en los alrededores.

El operativo se extendió desde horas antes del partido hasta poco después de las cinco de la mañana.

Todo se realizó bajo una lógica de manejo de multitudes. Esto quiere decir que además de la presencia y disuasión, se establecieron protocolos de contención buscando que en ningún momento la acción policial generara condiciones de conflicto”, explicó.

Aunque reconoció que hubo algunos incidentes, afirmó que la estrategia preventiva evitó situaciones mayores, aseveró que el reporte de la jornada fue "saldo blanco".

Sí se registraron algunos episodios de riñas y algunos episodios de consumo de alcohol, pero siempre nuestro actuar partió de una lógica preventiva y de reducción de riesgos; sin embargo, los operativos siempre son perfectibles”.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

“Quizá tuvo que haber una intervención más expedita, lo estamos evaluando y vamos a corregir”, dijo, al subrayar que, en cuanto a la intervención de la policía en eventos, “con tanta gente, muchas veces puede no ser la decisión correcta”.

En un evento donde hay 400 mil personas en la calle, nunca va a haber suficientes policías para cuidar cada rincón de esa avenida”, recalcó.

Van contra venta irregular de alcohol

Uno de los principales focos de atención para los próximos encuentros será el consumo de bebidas alcohólicas, precisó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Adelantó que se reforzarán los operativos para impedir la venta irregular en vía pública, además de restringir la disponibilidad de alcohol en las zonas de concentración masiva.

Se detectó que durante los festejos del jueves algunos vendedores ambulantes aprovecharon la venta de paraguas e impermeables para comercializar bebidas alcohólicas, tanto en el Centro Histórico como en Reforma.

Vamos a cuidar la venta irregular de bebidas alcohólicas en la vía pública, buscar que las aglomeraciones no generen problemas”, sostuvo Cravioto.

También se buscará que los comerciantes ambulantes operen fuera de los núcleos de concentración y sin elementos considerados de riesgo, como tanques de gas.

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De manera paralela, se iniciará acercamientos con tiendas de conveniencia, restaurantes y bares para limitar la venta y consumo de alcohol durante las celebraciones.

Pediremos a los restaurantes y bares que la gente no pueda sacar bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos para disminuir el consumo de alcohol”, adelantó César Cravioto.

Detalló que la prioridad es que la fiesta continúe, pero bajo condiciones de seguridad.