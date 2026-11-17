El alcalde Benito Juárez, Luis Mendoza, pidió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México un presupuesto de cuatro mil 638 millones de pesos para el 2027, cifra que representa un incremento del 54.96 por ciento respecto a los dos mil 993 millones de pesos que aprobó el Congreso para este año.

El objetivo es reforzar la estrategia de seguridad, llevar a cabo la renovación integral de la red de drenaje, incrementar los recursos para programas sociales, entre otros objetivos.

El alcalde Mendoza detalló que la alcaldía requiere 850 millones de pesos al año, durante cinco años, para emprender una gran obra de renovación de red de drenaje, tuberías de agua potable, rellenado de base y cambio de carpeta asfáltica, se trata de obras que permitirán evitar que los socavones se propaguen por la alcaldía.

Los 850 millones tienen justificación lógica, es para generar un desarrollo de infraestructura a largo plazo, porque si no pensamos a largo plazo, créanme que nunca vamos a resolver todos los problemas que tenemos, es muy importante porque diariamente transitan por Benito Juárez 2.2 millones de personas”, dijo Mendoza.

Y detalló que otro tema fundamental en la alcaldía es atender la caída de árboles, mientras en 2021 las lluvias provocaron la caída de 31 árboles; en 2023, cayeron 85; para 2024 la cifra subió a 141 y el año pasado llegaron a 153 árboles derribados, por lo que se requiere reforzar los equipos de protección civil para atender las emergencias de éste tipo.

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En materia de seguridad expuso que Blindar BJ 360 ha permitido que la alcaldía obtenga el segundo lugar nacional en percepción de seguridad; sin embargo, se requiere una ampliación en el presupuesto de 190 millones de pesos para 2027.

Explicó que se requieren 40 millones de pesos adicionales para luminarias para 2027, 23 millones para protección civil, 50 millones para parques y cuidado de animales de compañía y 50 millones para el programa Mercado Modelo.

En cuanto a programas sociales, detalló que se requieren 28 millones de pesos extra, para dar continuidad a Regreso a Clases, al que éste año se destinaron dos mil 449 millones 800 mil pesos; BJuntos contra el Cáncer, que tuvo presupuesto de tres mil 100 millones de pesos y Blindar Animales de Compañía BJ, con mil 800 millones de pesos.

Y explicó que para 2027 se necesitarán 40 millones de pesos adicionales para el pago de laudos y 120 millones de pesos para basificación de trabajadores y aumento salarial.