Se incendia cuarto de madera y cartón en CDMX; 2 menores sufren crisis nerviosa

Dos menores fueron atendidos por crisis nerviosas luego del incendio de un cuarto de madera en la alcaldía Álvaro Obregón. El siniestro ocurrió la mañana de este martes en la calle San José de la colonia Corpus Christi, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

El tanque dañado Especial

“Se suscitó el incendio de un cuarto de madera y cartón en la azotea de una vivienda. Personal de emergencias extinguió el fuego y retiró un cilindro de gas portátil dañado para su destrucción”, indicó la dependencia. No se reportan daños mayores.

Se suscitó el incendio de un cuarto de madera y cartón Especial

Paramédicos atendieron a dos menores de edad por crisis nerviosa. Personal Táctico Operativo coadyuvó con labores de enfriamiento y la evacuación de 20 personas, como medida preventiva.