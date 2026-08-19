Hoy se espera caos en CDMX con manifestaciones a lo largo del día

HOY miércoles 19 de agosto la SSC de la Ciudad de México tiene contempladas nueve concentraciones y cinco citas agendadas, además de rodadas motociclistas, ciclistas y 13 eventos masivos. La manifestación que más tensión puede generar es la de trabajadores de la UNAM en Ciudad Universitaria, donde incluso se advierte sobre posibles bloqueos en Insurgentes Sur.

MANIFESTACIONES

Trabajadores de la UNAM

Con manifestación, sindicato de la UNAM pide respeto a contrato colectivo

Desde las 10:00 horas, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán frente a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, para exigir un aumento salarial del 20 por ciento, revisión de su contrato colectivo, respeto a sus derechos laborales y mejores condiciones para los trabajadores universitarios.

Se calcula una asistencia de 2 mil 500 personas y no se descarta que, como parte de la protesta, los trabajadores salgan hacia Avenida Insurgentes Sur y realicen bloqueos a la altura de Rectoría, lo que podría complicar la circulación en esta zona.

Alternativas viales: Avenida Universidad, Eje 10 Sur, Avenida del Imán, Delfín Madrigal y Circuito Exterior de Ciudad Universitaria.

Foro para hablar de las personas que viven en situación de calle

A las 11:00 horas, la revista “Mi Valedor” realizará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ubicado en Ricardo Flores Magón número 1, el foro “Sin techo con derechos 2026”. La idea es poner sobre la mesa las distintas realidades que enfrentan quienes viven en situación de calle y hablar de exclusión social, derechos humanos y políticas públicas. Se prevé la participación de activistas, organizaciones civiles, instituciones y defensores de derechos humanos.

Alternativas viales: Eje 2 Norte Manuel González, Paseo de la Reforma, Guerrero y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Plataforma 4:20 estará en tres puntos de la ciudad

Sembradío de mariguana Especial

Al mediodía, integrantes de Plataforma 4:20 instalarán actividades simultáneas en el Monumento a la Madre, en Insurgentes y Manuel Villalongín; en el cruce de División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, en la Narvarte Poniente; y en Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

Recolectarán firmas, difundirán información sobre derechos cannábicos y realizarán talleres de reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación en materia de cannabis.

Alternativas viales: para la zona del Monumento a la Madre se puede utilizar Circuito Interior, Avenida de los Insurgentes en tramos alejados del punto y Eje 1 Poniente; en Narvarte, Eje 1 Poniente, Universidad y Dr. Vértiz; mientras que en Gran Canal pueden servir Eduardo Molina, Congreso de la Unión y Eje 1 Norte.

Estudiantes del IPN

También a las 12:00 horas, estudiantes de la UPIITA del Instituto Politécnico Nacional realizarán una asamblea en las instalaciones de Avenida Instituto Politécnico Nacional 2580, colonia La Laguna Ticomán, en Gustavo A. Madero.

Estudiantes del IPN Foto: Cuartoscuro

Los jóvenes discutirán qué acciones tomar ante lo que consideran falta de respuestas concretas de las autoridades del IPN a su pliego petitorio. La SSC señala que podrían realizar brigadeo informativo en los alrededores de la unidad.

Alternativas viales: Avenida Ticomán, Calzada Ticomán, Acueducto de Guadalupe y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Jornada sobre diversidad sexual en Álvaro Obregón

A las 12:30 horas, la Secretaría de Diversidad Sexual de la Ciudad de México llevará a cabo una actividad en el Parque Glaciar, ubicado en Avenida Toluca y San Pablo, colonia Olivar de los Padres.

Como parte de la Jornada de la Diversidad Sexual en Álvaro Obregón se realizará un taller de formación política sobre soberanía nacional.

Alternativas viales: Avenida de las Torres, Calzada de las Águilas, Rómulo O'Farrill y Periférico Sur.

Usuarios de energía eléctrica se reúnen en la sede del SME

A las 14:30 horas, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica tendrá un conversatorio en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera.

Durante el encuentro hablarán sobre cómo los precios del petróleo, gas y electricidad terminan repercutiendo en la economía, desde los costos de producción y la inflación hasta las finanzas públicas.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida México-Tenochtitlan, Eje Central y Guerrero.

Recolectarán firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

Durante el día, el Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya, como parte de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Ahí reunirán firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 7 Sur Municipio Libre.

Asamblea de paz en San Pedro Mártir

A las 18:00 horas, autoridades capitalinas realizarán una “Asamblea de paz” en Clave Sur y Segunda Cerrada de Clave Sur, en el pueblo de San Pedro Mártir, Tlalpan.

La reunión busca escuchar directamente las preocupaciones de los vecinos y coordinar acciones de seguridad, prevención del delito y procuración de justicia. Advierten que podrían registrarse afectaciones a la circulación mientras se desarrollan las actividades.

Alternativas viales: Carretera Federal México-Cuernavaca, Avenida de las Torres y calles internas de San Pedro Mártir, dependiendo de los cierres que se presenten.

Acto en solidaridad con Palestina en el Centro Histórico

Por la tarde noche, a las 19:00 horas, la Liga Cultural Antifascista realizará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en Donceles 36, el acto político-cultural “Un minuto contra el genocidio”, en protesta por los ataques en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino.

Se espera la asistencia de escritores, artistas, periodistas, activistas e investigadores.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, República de Perú, República de Chile, José María Izazaga y Circunvalación.

CITAS AGENDADAS

Comerciantes acudirán a la alcaldía Tlalpan

A las 10:00 horas, vecinos y comerciantes de la colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios tienen una cita en la sede de la Alcaldía Tlalpan, en Plaza de la Constitución número 1. Denunciarán que personal de vía pública los retiró de manera violenta de los lugares donde vendían sus productos.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Calzada de Tlalpan, San Fernando y Renato Leduc.

Comerciantes de la Alameda buscan permiso para vender

A las 13:00 horas, comerciantes con discapacidad de la Alameda Central acudirán a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera. Buscan que se les permita nuevamente vender sus productos en las inmediaciones de la Alameda Central.

Alternativas viales: Eje Central, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 2 Sur.

Pedirán solución a trámites relacionados con el agua

También a las 13:00 horas, integrantes de Grupo Cedros y del Comité de Defensa Popular del Valle de México acudirán a la Secretaría del Medio Ambiente, en Plaza de la Constitución, Centro Histórico. Solicitarán condonación, individualización y reclasificación en diversos trámites relacionados con el servicio de agua.

Alternativas viales: Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación, República de Perú y Eje 1 Norte.

Artesanos y comerciantes mazahuas pedirán vivienda

A las 16:00 horas, el Frente de Lucha Indígena de Artesanos y Comerciantes Mazahuas acudirá a la Secretaría de Vivienda, ubicada en Canela 660, colonia Granjas México, Iztacalco.

El grupo solicitará la construcción de vivienda en un predio ubicado en Juan Aldama 87, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Alternativas viales: Añil, Churubusco, Eje 3 Sur y Avenida Té.

Movimiento Sin Techo acudirá a la Secretaría de Gobierno

Finalmente, a las 18:00 horas, integrantes del Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo” se presentarán en la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico. Su petición es ser incorporados a programas de vivienda.

Alternativas viales: Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación, República de Perú y Eje 1 Norte.

EVENTOS MASIVOS

En cuanto a actividades culturales, deportivas y otros eventos, desde temprano continúa la filmación del documental “Zócalo, el corazón de México” en la Plaza de la Constitución; además siguen las Vacaciones de Verano 2026 en las 16 alcaldías y la LXXXVIII Feria Regional 2026 en San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta. En el WTC se realiza el Curso Anual de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria, mientras que el Monumento a la Madre mantiene la actividad “México Aquí, el lugar donde todo México converge”.

En el Zócalo continúa la XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios; en Centro Banamex se llevan a cabo IBTM Américas y Expo Med Hospitalar; la explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo recibe el Día de Ucrania en México, y en el WTC arranca Expo Pan, con una expectativa de hasta 6 mil asistentes.

Para los aficionados al beisbol, a las 19:00 horas los Diablos Rojos del México reciben a los Pericos de Puebla en el Estadio Alfredo Harp Helú, dentro de la semifinal de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol; se esperan alrededor de 15 mil aficionados, por lo que puede aumentar el tránsito en los alrededores de Ciudad Deportiva.

También continúa la aplicación del examen de ingreso a licenciatura de la UNAM en el Palacio de los Deportes, desde las 7:00 horas, mientras que en la Arena Ciudad de México se realiza la Convención General por el Centenario de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, con un aforo previsto de 6 mil 500 personas.