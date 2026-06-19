Tras resaca por triunfo de México, instalarían contenedores de basura en Reforma

La euforia por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur se apagó con el amanecer, pero detrás de los cánticos, las banderas y los festejos multitudinarios, quedaron montañas de basura acumuladas en Paseo de la Reforma, así como en el circuito del Fan Fest del Zócalo y calles aledañas.

La mayor cantidad de desechos, que se estimaron en 40 toneladas, se concentró principalmente en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora.

Este viernes, las autoridades capitalinas reconocieron que Paseo de la Reforma no cuenta con botes para la colocación de basura, por medidas de protección civil. Sin embargo, se analiza la colocación de grandes contenedores en puntos específicos, adelantó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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Ya se está atendiendo de hecho y vamos a estar revisando de qué manera se podrán instalar contenedores, en fin. No pequeños botes, sino que vamos a buscar la manera. Estamos en ese gran tema, viéndolo”, aseguró en conferencia de prensa.

Más allá de las toneladas recolectadas, el secretario de Obras aprovechó para insistir en que debe evitarse un problema que tiende a volverse recurrente después de cada celebración mundialista en la ciudad, es decir, tirar la basura en las calles, que posteriormente termina en el drenaje y provocando inundaciones en temporada de lluvias.

Hay que reforzar la cultura de no tirar basura en la vía pública. Intentemos llevar nuestros residuos a casa o depositarlos en los lugares adecuados. Eso también ayuda a evitar que la basura llegue a los colectores y genere encharcamientos o inundaciones”, señaló Raúl Basulto.

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Procesamiento de la basura

Aunque la Secretaría de Obras aún no tiene una estimación económica del costo que representó la limpieza posterior a los festejos, el secretario reconoció que la operación implica movilizar personal, vehículos, combustible y equipo especializado.

La alta afluencia de personas registradas durante estas actividades generó una importante cantidad de residuos y requirió de labores de atención, como jardinería, áreas verdes, particularmente en el Paseo de la Reforma y sus alrededores”, dijo.

Destacó que la cantidad de basura en Reforma y el Centro Histórico, activó la línea de atención y manejo de residuos de la capital, puesto que la basura recolectada no termina directamente en los rellenos sanitarios.

Primero es trasladada a las plantas de selección operadas por el gobierno capitalino, donde se separan materiales orgánicos e inorgánicos para su aprovechamiento.

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Los camiones llevan los residuos a las plantas de selección. Ahí se hace la separación de la materia orgánica, de la inorgánica reciclable y de lo que ya no puede reciclarse. Cada tipo de residuo sigue un proceso distinto antes de llegar a su disposición final”, señaló Raúl Basulto.

Para ello, el número de personal operativo es “grande” y sin estimaciones hasta el momento.

¿Cómo amaneció Reforma?

Botellas y latas de bebidas alcohólicas vacías, vasos desechables, empaques de comida, bolsas de plástico e incluso vidrios rotos, formaban parte del paisaje que encontraron las cuadrillas de limpia durante la madrugada de este viernes, luego de que unas 400 mil personas celebraron en Reforma y en el Zócalo el pase de México a la siguiente fase del Mundial.

Para retirar los desechos, que simulaban en la Glorieta del Ángel una alfombra de basura, la Secretaría de Obras y Servicios desplegó desde los primeros minutos del día a 360 trabajadores de Servicios Urbanos, apoyados con 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa.

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Tenemos brigadas que nos ayudan a trabajar en la tarde, en la noche y en la madrugada, así que son alrededor de 360 trabajadores por cada uno de los turnos”, explicó el secretario de Obras, Raúl Basulto.

Las labores se extendieron por más de 12 horas, durante la madrugada y hasta antes del mediodía de este viernes, entre los desechos encontrados hubo prácticamente de todo.