Recuperan 33 vehículos con reporte de robo en Hidalgo
Las autoridades también aseguraron el predio en donde estaban las unidades robadas, entre ellas una excavadora
Un operativo conjunto, entre autoridades estatales y federales, permitió la recuperación de 33 unidades de autotransporte federal con reporte de robo, luego del cateo a un predio que presuntamente era utilizado como centro clandestino para ocultar vehículos de carga en la zona limítrofe entre los municipios de Mineral de la Reforma y Epazoyucan, ambos en Hidalgo.
La intervención se llevó a cabo tras trabajos de inteligencia e investigación que condujeron a la ubicación del inmueble, donde fueron encontrados tractocamiones, plataformas, cajas secas y maquinaria pesada vinculados con diversas carpetas de investigación por robo en carreteras federales.
Entre lo asegurado se encuentran una excavadora Caterpillar, tres tractocamiones, cuatro cajas secas, 22 plataformas y tres dollys, lo que representa uno de los aseguramientos recientes más importantes en la entidad relacionados con el robo de autotransporte de carga.
Durante el cateo también fueron localizadas 887 dosis de marihuana y 40 dosis de una sustancia con características del cristal, las cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales como parte de las investigaciones.
Las 33 unidades recuperadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias para identificar a los responsables y determinar el alcance de la red dedicada al robo y almacenamiento de vehículos de carga en esta región de Hidalgo.