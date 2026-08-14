Recuperan 33 vehículos con reporte de robo en Hidalgo

Un operativo conjunto, entre autoridades estatales y federales, permitió la recuperación de 33 unidades de autotransporte federal con reporte de robo, luego del cateo a un predio que presuntamente era utilizado como centro clandestino para ocultar vehículos de carga en la zona limítrofe entre los municipios de Mineral de la Reforma y Epazoyucan, ambos en Hidalgo.

La intervención se llevó a cabo tras trabajos de inteligencia e investigación que condujeron a la ubicación del inmueble, donde fueron encontrados tractocamiones, plataformas, cajas secas y maquinaria pesada vinculados con diversas carpetas de investigación por robo en carreteras federales.

Entre lo asegurado se encuentran una excavadora Caterpillar, tres tractocamiones, cuatro cajas secas, 22 plataformas y tres dollys, lo que representa uno de los aseguramientos recientes más importantes en la entidad relacionados con el robo de autotransporte de carga.

Foto: Especial

Durante el cateo también fueron localizadas 887 dosis de marihuana y 40 dosis de una sustancia con características del cristal, las cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales como parte de las investigaciones.

Las 33 unidades recuperadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias para identificar a los responsables y determinar el alcance de la red dedicada al robo y almacenamiento de vehículos de carga en esta región de Hidalgo.