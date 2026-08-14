Detienen en Xochimilco a sujeto por amenazar a su mamá con machete

Un hombre de 23 años fue detenido en la alcaldía Xochimilco, luego de presuntamente amenazar con un machete a su madre después de que ella le impidiera salir a tomar con sus amigos.

De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIXOC/XO-2/UI-2 C/D/00066/02-2026, el imputado fue identificado como Armando Segovia Domínguez, de 23 años y originario de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2026, alrededor de las 21:40 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Cerrito, en la colonia Tecacalanco, alcaldía Xochimilco.

Según el reporte policial, operadores del C2 solicitaron el apoyo de elementos de seguridad debido a que una mujer, identificada como María Teresa Segovia Domínguez, de 47 años, era amenazada con un machete por su propio hijo.

Al arribar al lugar, los policías encontraron al sujeto que aún intimidaba a la víctima, por lo que fue asegurado de inmediato.

La información disponible señala que la agresión habría iniciado luego de que la mujer no le permitiera salir a ingerir bebidas alcohólicas con sus amigos, situación que desató la reacción violenta del joven.

El presunto agresor fue detenido a las 07:35 horas del 13 de agosto de 2026 en la misma colonia y quedó a disposición del Ministerio Público, donde se integra la investigación por el delito de violencia familiar para determinar su situación jurídica.