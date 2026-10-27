Destacan reducción de personas desaparecidas en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México presentó los resultados y el avance de la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, se informó que el número de personas en esta situación se ha reducido durante los últimos dos años, al pasar de siete mil 515 a cinco mil 226, es decir, una reducción del 30.5 por ciento.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que se han cumplido 20 de los 30 compromisos realizados a colectivos de búsqueda, es decir, más del 83 por ciento.

"Las personas desaparecidas son la herida más grande y dolorosa que tenemos en México, una herida que permanece abierta en el corazón de las familias", expresó la mandataria capitalina.

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En ese sentido, Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas desaparecidas de la Ciudad de México, detalló que, del total de reportes históricos en la capital, que data de 1952 y que asciende a 24 mil 539, se han localizado a 19 mil 313, es decir el 78.7 por ciento.

En cuanto a las personas no localizadas, explicó que se han ubicado a 447. Sin embargo, no se ha obtenido una prueba de vida, por lo que se mantienen en los registros.

Se ha registrado una disminución de personas desaparecidas en la CDMX, cada día se reduce el número de desapariciones, analizando los datos de este registro", enfatizó.

Disminuyen desaparecidos, incrementan localizaciones

Gómez Negrete detalló que en 2024 se localizaban 31.9 personas desaparecidas por semana, mientras que en 2026, esta cifra pasó a 53.9, es decir, un incremento del 68 por ciento.

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Asimismo, destacó que en la Ciudad de México no hay desapariciones forzadas por actores del estado. Finalmente, las autoridades capitalinas detallaron que se han localizado a dos mil 208 personas desaparecidas en 2026.

Problemas asociados a la desaparición