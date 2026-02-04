Bando Municipal 2026 de Tecámac da mayores atribuciones al DIF

Mayores atribuciones al DIF para el manejo de programas, reducción de áreas inoperantes, reducción de mandos medios, fueron aprobadas en el bando Municipal 2026 de Tecámac.

Ello, indicó la alcaldesa Rosa Yolanda Wong, coN la finalidade de tener una administración pública eficiente, funcional y cercana a la ciudadanía, así como con uso responsable de los recursos públicos.

El Bando Municipal 2026 que será dado a conocer este 5 de febrero implementa cambios significativos en la estructura y funcionamiento de la administración municipal. Se reducirán áreas inoperantes, con el objetivo de fortalecer la eficiencia institucional

Asimismo, se asienta que se redefinirán funciones y atribuciones de las diferentes áreas del municipio, lo que eliminará duplicidades, agilizará trámites administrativos y mejorará la coordinación entre dependencias.

El resultado será una administración más clara y funcional, orientada al cumplimiento de metas y resultados, sin lagunas jurídicas, procesales ni burocráticas que afectan a las y los habitantes de la demarcación”, apuntó.

Otro de los objetivos del Bando Municipal 2026 es la reducción de mandos medios, para com ello dar lugar a una estructura más compacta, con líneas de mando directas y una toma de decisiones más ágil.

Un componente de esta optimización institucional es la desaparición de la Agencia de Movilidad, Verificación Administrativa y Regulación (AMVAR) como órgano independiente. Sus funciones estarán ahora a cargo del Ayuntamiento, lo que garantiza continuidad operativa, control institucional y un ejercicio transparente de las atribuciones municipales, cerrando espacios a prácticas indebidas y fortaleciendo el combate a la corrupción.

Asimismo, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es una prioridad para el Gobierno de Tecámac. En este sentido, el Bando Municipal 2026 fortalece su papel institucional, lo que permitirá ampliar la cobertura de los programas de atención a grupos vulnerables y reforzar la asistencia social.

El Bando Municipal también impulsa el fortalecimiento y la unificación de los Órganos Internos de Control, con un enfoque integral que permita la fiscalización, la prevención de irregularidades y la sanción de conductas ilegales

