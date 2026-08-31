Baja robo con violencia de motocicletas 33.6% en CDMX y 30.7% en Edomex

En la Ciudad de México el robo con violencia de motocicletas disminuyó 33.6 por ciento, de acuerdo con un comunicado difundido por el Salón Internacional de la Motocicleta México (SIMM).

Entre enero y julio de 2026 fueron robadas 162 motos, mientras que en el mismo periodo del 2025 la cifra fue de 244, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el Estado de México también se redujeron los casos de 2 mil 321 a mil 608, es decir, 30.7 por ciento menos.

Sin embargo, en otros estados los robos aumentaron como en Jalisco que pasó de 443 a 708 robos con violencia, un aumento de 59.8 por ciento.

“Los datos muestran una disminución nacional, pero también comportamientos muy distintos entre estados. Además, tres de cada cuatro motocicletas robadas corresponden a casos sin violencia, ante esto la prevención es fundamental”, señaló a través del comunicado, Laura González, directora del SIMM.

En 2025, en el Estado de México estaban registradas 1 millón 865 mil 806 motocicletas y en la Ciudad de México 822 mil 871.

Motociclistas los que más mueren en siniestros viales

Los motociclistas son los usuarios de la vía pública que más mueren en siniestros viales en la Ciudad de México. En 2025, de las 424 personas fallecidas en hechos de tránsito 208 fueron motociclistas, es decir, 49 por ciento.

Los motociclistas fallecieron principalmente por choques en 109 casos, derrapes en 95 casos y por atropellamiento en 4 ocasiones.

Para quienes buscan una motocicleta usada, el SIMM recomendó verificar previamente su situación en el Registro Público Vehicular. Cuartoscuro

Recomiendan combinar medidas de protección para evitar robos

González recomendó combinar medidas de protección como candados de disco, horquilla o maneta, alarmas, sistemas GPS, dispositivos de paro de motor a distancia y seguros con cobertura contra robo.

La combinación de dispositivos puede dificultar la sustracción y aumentar las posibilidades de recuperar la motocicleta. Ante un robo o una emergencia, la recomendación es llamar al 911, presentar la denuncia correspondiente y priorizar siempre la integridad física frente a una confrontación”, dijo.

Para quienes buscan una motocicleta usada, el SIMM recomendó verificar previamente su situación en el Registro Público Vehicular, revisar que el Número de Identificación Vehicular no presente alteraciones y comprobar que la documentación coincide con la unidad.

En caso de sospechar de la procedencia de una motocicleta puede realizarse una denuncia anónima al 089.