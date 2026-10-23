Baja percepción de inseguridad en CDMX, 4.92% durante tercer trimestre de 2026

La percepción de inseguridad en la Ciudad de México disminuyó 4.92% durante el tercer trimestre de 2026, en comparación con el trimestre anterior, y alcanzó su tercer mejor resultado desde que se realiza la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con los datos difundidos por la dependencia, la percepción de inseguridad también registró una reducción de 9.70% respecto al mismo trimestre de 2025, mientras que, en comparación con el primer trimestre de la actual administración, iniciada en 2024, la disminución fue de 3.8%.

La SSC destacó que el resultado del tercer trimestre de este año se encuentra 29.68 puntos porcentuales por debajo del máximo histórico de percepción de inseguridad, que fue de 84.91% y se registró en el segundo trimestre de 2019.

Según la dependencia capitalina, estos indicadores reflejan los avances de las estrategias de proximidad ciudadana y los resultados de las acciones implementadas para reducir los delitos de alto impacto en la capital del país.

La Secretaría señaló que, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, continuará fortaleciendo los esquemas de proximidad, las estrategias de atención a las causas de la violencia y los trabajos de inteligencia e investigación.

El objetivo, indicó, es mantener los avances en materia de seguridad y contribuir a la construcción de una Ciudad de México más segura, justa y en paz.

La dependencia reiteró que las acciones de seguridad se mantendrán enfocadas en la prevención del delito, el acercamiento con la ciudadanía y el fortalecimiento de las capacidades de investigación policial.