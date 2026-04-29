Asesinan a tres hombres en calles de Azcapotzalco

Tres hombres fueron ejecutados por disparos de arma de fuego, los cuerpos quedaron sobre andador de Torreón, en la calle de Doroteo Arango, casi equina con Hacienda de Sotelo, en la colonia Francisco Villa en la alcaldía de Azcapotzalco.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México al llegar al sitio verificaron la escena y solicitaron a los servicios de emergencia, paramédicos que realizaron la revisión de los heridos por bala informaron que ya no presentaban signos vitales, por lo que los cuerpos fueron cubiertos con sábanas blancas y se procedió al acordonamiento del lugar.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

El despliegue policiaco fue en un radio de dos calles para preservar el área del crimen, personal de la Policía de Investigación y los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México se encargaron de los trabajos de ley, el traslado de los cuerpos a la coordinación territorial respectiva para el inicio de la carpeta de investigación ante el Ministerio Público

Por esta triple ejecución, también arribaron efectivos de la Secretaría de Marina y Armada de México para tomar conocimiento de los hechos y el resguardo en conjunto con la autoridad local.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Hasta este momento se desconoce el paradero de los responsables, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó, en un primer reporte, que dos de los occisos contaban con antecedentes delictivos por robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego.

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