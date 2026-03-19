CNTE bloqueará HOY el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli ¡Habrá caos!
En el marco de las 72 horas de paro nacional los maestros de la CNTE llegarán a la Torre del Caballito en Avenida Paseo de la Reforma, te damos alternativas viales.
Una vez que empezaron las 72 horas de paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los maestros han anunciado diversas movilizaciones que afectarán vialidades importantes; este jueves 19 de marzo han señalado que BLOQUEARÁN el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma y Bucareli en la Ciudad de México, lo que ‘desquiciará’ la zona.
Ante ello el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno (Secgob) y de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomiendan a la población anticipar sus traslados, tomar previsiones y, en la medida de lo posible, evitar transitar por la zona.
El bloqueo iniciará a partir de las 10:00 de la mañana y no se ha detallado la hora estimada en que se retirarán los manifestantes.
Rutas Alternas:
Como rutas alternas, se sugiere utilizar Circuito Interior, avenida Chapultepec, Eje 1 Norte y Eje Central Lázaro Cárdenas.
Autoridades llamaron a las y los participantes a desarrollar sus actividades procurando generar las menores afectaciones posibles a la ciudadanía.
Principales demandas
Se sabe que los de la CNTE exigen la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales:
Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.
A las 9:00 de la mañana darán una conferencia de prensa, a las 10:00 será el bloqueo y a las 5 de la tarde habrá un conversatorio frente a Palacio Nacional.
OTRAS MANIFESTACIONES
COLECTIVA MERCADITAS AUTÓNOMAS MOMOXCAS
HORA: 09:00 hrs.
LUGAR: Alcaldía Milpa Alta en Av. México Norte y Av. Jalisco Oriente Colonia Villa Milpa Alta Alcaldía Milpa Alta.
MOTIVO: Mercadita Feminista, como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses, busca visibilizar y erradicar las desigualdades que afectan a este sector de la población, así como promover la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres de la comunidad.
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
HORA: 10:00 hrs.
LUGAR: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes Centro # 98 Colonia Tabacalera Alcaldía Cuauhtémoc CDM.
MOTIVO: Encuentro para el diálogo nacional de organizaciones y movimientos sociales”, espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva para fortalecer la unidad y el trabajo conjunto en favor de las causas sociales del país.
PAN Y ROSAS MX
HORA: 15:00 hrs
LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México.
MOTIVO: En apoyo a la jornada de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para exigir se ponga fin al régimen de las AFORES, el regreso a las jubilaciones solidarias pagadas por el Estado y las empresas y mejores condiciones laborales para el magisterio; así como presupuesto para salud, educación y cultura.
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES
HORA: Durante el día.
LUGAR: Instalaciones sindicales de la Sección 9 Democrática en Belisario Domínguez # 32 Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
MOTIVO: Exigen el pago retroactivo de cambio de categorías desde noviembre del 2025, la liberación de 241 plazas; así como en contra de la violación al Contrato Colectivo de Trabajo.
*bb