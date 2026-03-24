La organización avanzamos Promoción Social tendrá nueva representación en CDMX

El próximo jueves 9 de abril, la organización civil Avanzamos Promoción Social Ciudad de México de la Confederación de Obreros y Campesinos (CROC) realizará la toma de protesta de su nueva representación.

La Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, será la sede del evento, donde se refrendará el “compromiso con la igualdad, la participación social y el fortalecimiento del trabajo comunitario en favor de las trabajadoras”.

En este contexto, la organización que brinda apoyo a las mujeres trabajadoras en todas las áreas de su vida a nivel nacional, destacó que la igualdad de género debe ser un eje transversal en las políticas, presupuestos e instituciones.

“Ya que a nivel mundial cerca de 2 mil 400 millones de mujeres en edad laboral aún no cuentan con las mismas oportunidades y derechos económicos que los hombres, mientras que 178 países mantienen barreras jurídicas que limitan su plena participación económica”.

Asimismo, indicó que es importante enfatizar la importancia de impulsar acciones que garanticen mayores oportunidades de desarrollo, educación, salud y participación social para mujeres y niñas, reconociendo que el avance hacia una sociedad más justa y equitativa requiere del compromiso conjunto de instituciones, organizaciones y ciudadanía.

Por lo anterior, con la toma de protesta, la organización civil Avanzamos Promoción Social reafirma su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que impulsen la igualdad, la justicia social y el bienestar de la comunidad.