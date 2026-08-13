Aseguran en Tlalpan tráiler con madera talada ilegalmente en Guerrero

Autoridades de la Ciudad de México aseguraron un cargamento de madera, presuntamente talada ilegalmente, cuando era transportada en un tráiler por la alcaldía Tlalpan, aunque el conductor mostró documentos sobre el origen de las tablas, se detectaron inconsistencias.

La detención del hombre y aseguramiento de la madera estuvo a cargo de las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Medio Ambiente (Sedema) como parte de las tareas conjuntas para combatir la tala ilegal.

Por lo que se instaló un filtro a la altura del kilómetro 19 de la Carretera Federal México - Cuernavaca, en la colonia Chimalcoyotl, alcaldía Tlalpan, por donde pasó el vehículo de carga.

Foto: SSC

En el punto detectaron un tráiler que cubría un cargamento con una lona color azul, durante la inspección solicitaron al conductor una revisión de la unidad, en la que hallaron tablas de madera verde motoaserrada, material del que el conductor mostró documentación que al revisar presentó irregularidades al no contar con especificaciones en sus datos de llenado”.

El conductor informó a las autoridades que el cargamento procedía del municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, con destino final la colonia Granjas de Valle de Guadalupe, en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Foto: SSC

Por dicho motivo, la SSC procedió con la detención del hombre de 49 años, también se aseguró el cargamento de unos 60 metros cúbicos de madera de pino, la cual estaba seccionada en tablas de diferentes tamaños.