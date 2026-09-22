Aseguran 13 toneladas de tabaco ilegal durante seis cateos en CDMX

Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron 13 toneladas de tabaco ilegal durante la ejecución de seis órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, como parte de una investigación relacionada con la venta y distribución de productos ilícitos.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las acciones derivaron de trabajos de inteligencia, investigación de gabinete y campo, mediante los cuales las autoridades identificaron seis inmuebles presuntamente relacionados con la comercialización y distribución de tabaco ilegal.

Tras realizar vigilancias fijas y móviles y reunir datos de prueba, un Juez de Control autorizó las órdenes de cateo para ingresar a los domicilios señalados.

Un operativo interinstitucional derivó en el aseguramiento de 13 toneladas de tabaco ilegal empaquetado en seis inmuebles de la CDMX. Especial

Durante las diligencias, los agentes localizaron 13 toneladas de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución, cantidad que equivale aproximadamente a 650 mil cajetillas de cigarros.

Además del tabaco, en los inmuebles fueron aseguradas diversas dosis de narcóticos, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres, por lo que todo lo localizado quedó bajo custodia de las autoridades.

Un operativo interinstitucional derivó en el aseguramiento de 13 toneladas de tabaco ilegal empaquetado en seis inmuebles de la CDMX. Especial

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar el origen de la mercancía y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Los seis inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo policial.