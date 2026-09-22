Aseguran 13 toneladas de tabaco ilegal durante seis cateos en CDMX
Autoridades federales y de la CDMX decomisaron 13 toneladas de tabaco ilegal, dosis de narcóticos y cartuchos tras seis cateos en la Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron 13 toneladas de tabaco ilegal durante la ejecución de seis órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, como parte de una investigación relacionada con la venta y distribución de productos ilícitos.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Las acciones derivaron de trabajos de inteligencia, investigación de gabinete y campo, mediante los cuales las autoridades identificaron seis inmuebles presuntamente relacionados con la comercialización y distribución de tabaco ilegal.
Tras realizar vigilancias fijas y móviles y reunir datos de prueba, un Juez de Control autorizó las órdenes de cateo para ingresar a los domicilios señalados.
Durante las diligencias, los agentes localizaron 13 toneladas de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución, cantidad que equivale aproximadamente a 650 mil cajetillas de cigarros.
Además del tabaco, en los inmuebles fueron aseguradas diversas dosis de narcóticos, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres, por lo que todo lo localizado quedó bajo custodia de las autoridades.
Los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar el origen de la mercancía y deslindar las responsabilidades correspondientes.
Los seis inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo policial.