Detienen a pareja con 48 dosis de droga en el Centro Histórico

Elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una pareja que presuntamente se dedicaba a la distribución de drogas en calles de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban labores de investigación y vigilancia en la zona y detectaron a José Enrique “N” y Fernanda Monserrath “N”, quienes se encontraban a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa, con placas de circulación LZR-567-B.

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, al realizar una revisión preventiva, los uniformados localizaron 48 dosis de presunta droga, por lo que ambos fueron detenidos.

Las autoridades señalaron que el vehículo habría sido utilizado por los ahora detenidos para transportar y distribuir las sustancias en distintos puntos de la zona.

Tras su aseguramiento, José Enrique “N” y Fernanda Monserrath “N” fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones para establecer su posible responsabilidad en delitos contra la salud.

Además de las sustancias, el Chevrolet Corsa fue asegurado como parte de las investigaciones.

Será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica de los detenidos y continúe con las indagatorias para establecer el origen de las sustancias y si existen otras personas relacionadas con su posible distribución.