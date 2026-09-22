Renovarán red de agua potable en Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan y Milpa Alta

Serán sustituidas tuberías de agua potable en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan, además se conectará otra en Milpa Alta.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua publicó cuatro licitaciones públicas en la Gaceta Oficial para realizar estos trabajos.

En Álvaro Obregón se realizará construirá una línea de tubería de cuatro pulgadas sobre la Calzada Rómulo O’Farril hasta la entrada de la Utopía Parque Japón.

Cuatro alcaldías de la CDMX recibirán trabajos de sustitución y conexión en sus redes de agua potable mediante licitaciones públicas. Especial

En Coyoacán se sustituirán tuberías en las calles Callejón de las Flores, Espíritu Santo, Segundan Cerrada de Espiritú Santo, Prolongación Espiritú Santo, Tepexpan y Tlalaxco del Barrio del Niño Jesús.

En Milpa Alta se conectará la tubería por medio del método constructivo hot tapping para la Utopía Tecomitl.

El hot tapping es un procedimiento que permite realizar conexiones o perforaciones en tuberías presurizadas sin interrumpir su operación.

Y en Tlalpan se sustituirán línea de tuberías de 20 y 12 pulgadas en las calles Sacalum y Tekal.

Los trabajos deberán estar concluidos en diciembre, de acuerdo con la publicación.