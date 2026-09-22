Marchas y bloqueos hoy martes 22 de septiembre; horarios y alternativas viales
Este martes 22 de septiembre, la CDMX tendrá marchas, concentraciones sindicales, rodadas y eventos culturales que provocarán cierres y afectaciones en vialidades clave.
Este martes 22 de septiembre se esperan diversas concentraciones y movilizaciones en la Ciudad de México, con posibles afectaciones viales en distintos puntos. Autoridades recomiendan tomar precauciones y considerar rutas alternas.
Manifestaciones
Vecinos de Lindavista
- Hora: 6:00
- Lugar: Av. Montevideo e Instituto Politécnico Nacional, Gustavo A. Madero
- Demanda: Clausura de construcción de vivienda popular en Managua 714, por riesgo de colapso en servicios básicos.
- Aforo estimado: 60 personas
Alianza Nacional de Jubilados
- Hora: 9:30
- Lugar: Senado de la República, Paseo de la Reforma 135, Cuauhtémoc
- Demanda: Mitin “¡Ni un paso atrás!” para exigir respeto a derechos adquiridos y certeza jurídica en pensiones.
- Aforo estimado: 150 personas
Abogados Vega Mac Gregor Arellano, S.C.
- Hora: 10:00
- Lugar: Hotel Hilton Reforma, Av. Juárez 70, Centro
- Demanda: Conferencia sobre irregularidades en investigaciones contra el dueño de Next Energy.
- Aforo estimado: 35 personas
Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, México
- Hora: 11:00
- Lugar: Torre Reforma, Paseo de la Reforma 483, Cuauhtémoc
- Demanda: Exigen que Orbia deje de invertir en Netafim, empresa israelí señalada por explotación de recursos en Palestina.
- Aforo estimado: 40 personas
Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C.
- Hora: 11:45
- Lugar: Senado de la República, Paseo de la Reforma 135, Cuauhtémoc
- Demanda: Rechazo a la iniciativa de Ley General para Prevenir el Feminicidio, piden respeto a legislación vigente y recursos suficientes.
- Aforo estimado: 80 personas
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugares: Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), División del Norte y Cuauhtémoc (Benito Juárez), Gran Canal y Circuito Interior (GAM)
- Demanda: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.
- Aforo estimado: 45 personas
Familiares y amigos de joven desaparecido
- Hora: 12:00
- Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Niños Héroes 102, Doctores
- Demanda: Jornada “¡No dejaremos de buscarte!” para exigir investigación por desapariciones.
- Aforo estimado: 30 personas
Colectivo Paliacate Negro (CCH Sur)
- Hora: 13:00
- Lugar: CCH Sur, Coyoacán
- Demanda: Conmemoración del primer aniversario luctuoso de un alumno fallecido en ataque con arma blanca.
- Aforo estimado: 40 personas
Colectiva Somos Ellas
- Hora: 13:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa
- Demanda: Exigen justicia en caso de violencia sexual y protección integral a la niñez.
- Aforo estimado: 30 personas
Movimiento Minero Mexicano
- Hora: 13:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico
- Demanda: Solicitan apoyo a la pequeña minería y rechazan la “Ley Minera 2025”.
- Aforo estimado: 5 personas
Comunidad Otomí Residente en CDMX
- Hora: 16:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pino Suárez 2, Centro Histórico
- Demanda: Conversatorio por la libertad de presos políticos y rechazo a la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
- Aforo estimado: 50 personas
Habitantes de las colonias Guerrero y Buenavista
- Hora: 19:00
- Lugar: Mercado Martínez de la Torre, Eje 1 Norte y Zarco, Col. Guerrero
- Demanda: Asamblea vecinal para exigir la reubicación del “Punto Cannábico” de la Glorieta de Simón Bolívar.
- Aforo estimado: 60 personas
Alternativas viales recomendadas
- Paseo de la Reforma - Utilizar Circuito Interior y Av. Chapultepec como rutas alternas.
- Av. Montevideo e IPN - Preferir Av. Insurgentes Norte y Av. Acueducto de Guadalupe.
- Centro Histórico - Considerar Eje Central y José María Izazaga para evitar bloqueos en Plaza de la Constitución.
- Zona Lindavista - Usar Av. Politécnico y Av. 100 Metros como vías alternas.
- Cuauhtémoc y Narvarte - Preferir Viaducto Miguel Alemán y Av. Universidad.
- Iztapalapa - Tomar Periférico Oriente y Calzada Ignacio Zaragoza como opciones de circulación.