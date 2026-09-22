Marchas y bloqueos hoy martes 22 de septiembre; horarios y alternativas viales

Este martes 22 de septiembre se esperan diversas concentraciones y movilizaciones en la Ciudad de México, con posibles afectaciones viales en distintos puntos. Autoridades recomiendan tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Manifestaciones

Vecinos de Lindavista

Hora: 6:00

Lugar: Av. Montevideo e Instituto Politécnico Nacional, Gustavo A. Madero

Demanda: Clausura de construcción de vivienda popular en Managua 714, por riesgo de colapso en servicios básicos.

Aforo estimado: 60 personas

Alianza Nacional de Jubilados

Hora: 9:30

Lugar: Senado de la República, Paseo de la Reforma 135, Cuauhtémoc

Demanda: Mitin “¡Ni un paso atrás!” para exigir respeto a derechos adquiridos y certeza jurídica en pensiones.

Aforo estimado: 150 personas

Abogados Vega Mac Gregor Arellano, S.C.

Hora: 10:00

Lugar: Hotel Hilton Reforma, Av. Juárez 70, Centro

Demanda: Conferencia sobre irregularidades en investigaciones contra el dueño de Next Energy.

Aforo estimado: 35 personas

Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, México

Hora: 11:00

Lugar: Torre Reforma, Paseo de la Reforma 483, Cuauhtémoc

Demanda: Exigen que Orbia deje de invertir en Netafim, empresa israelí señalada por explotación de recursos en Palestina.

Aforo estimado: 40 personas

Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C.

Hora: 11:45

Lugar: Senado de la República, Paseo de la Reforma 135, Cuauhtémoc

Demanda: Rechazo a la iniciativa de Ley General para Prevenir el Feminicidio, piden respeto a legislación vigente y recursos suficientes.

Aforo estimado: 80 personas

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugares: Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), División del Norte y Cuauhtémoc (Benito Juárez), Gran Canal y Circuito Interior (GAM)

Demanda: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.

Aforo estimado: 45 personas

Familiares y amigos de joven desaparecido

Hora: 12:00

Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Niños Héroes 102, Doctores

Demanda: Jornada “¡No dejaremos de buscarte!” para exigir investigación por desapariciones.

Aforo estimado: 30 personas

Colectivo Paliacate Negro (CCH Sur)

Hora: 13:00

Lugar: CCH Sur, Coyoacán

Demanda: Conmemoración del primer aniversario luctuoso de un alumno fallecido en ataque con arma blanca.

Aforo estimado: 40 personas

Colectiva Somos Ellas

Hora: 13:00

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa

Demanda: Exigen justicia en caso de violencia sexual y protección integral a la niñez.

Aforo estimado: 30 personas

Movimiento Minero Mexicano

Hora: 13:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico

Demanda: Solicitan apoyo a la pequeña minería y rechazan la “Ley Minera 2025”.

Aforo estimado: 5 personas

Comunidad Otomí Residente en CDMX

Hora: 16:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pino Suárez 2, Centro Histórico

Demanda: Conversatorio por la libertad de presos políticos y rechazo a la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Aforo estimado: 50 personas

Habitantes de las colonias Guerrero y Buenavista

Hora: 19:00

Lugar: Mercado Martínez de la Torre, Eje 1 Norte y Zarco, Col. Guerrero

Demanda: Asamblea vecinal para exigir la reubicación del “Punto Cannábico” de la Glorieta de Simón Bolívar.

Aforo estimado: 60 personas

Alternativas viales recomendadas

Paseo de la Reforma - Utilizar Circuito Interior y Av. Chapultepec como rutas alternas.

Av. Montevideo e IPN - Preferir Av. Insurgentes Norte y Av. Acueducto de Guadalupe.

Centro Histórico - Considerar Eje Central y José María Izazaga para evitar bloqueos en Plaza de la Constitución.

Zona Lindavista - Usar Av. Politécnico y Av. 100 Metros como vías alternas.

Cuauhtémoc y Narvarte - Preferir Viaducto Miguel Alemán y Av. Universidad.