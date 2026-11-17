La Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambas de la Ciudad de México, anunciaron una prórroga en el plazo para el registro y emplacamiento de los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (Vemepe), el cual permanecerá abierto hasta nuevo aviso.

Ambas dependencias informaron que la ampliación busca brindar más tiempo a los propietarios para realizar el trámite y regularizar sus unidades.

Las autoridades señalaron que el registro tiene como objetivo fortalecer la seguridad vial y proporcionar certeza jurídica a las personas usuarias de este tipo de vehículos, por lo que recomendaron realizar el procedimiento con anticipación.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Para obtener el alta, los propietarios deberán ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México, a través del portal https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi

Entre los documentos que deberán presentar se encuentran:

Identificación oficial vigente con fotografía, en el caso de personas extranjeras, se acepta pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente

Documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura de primera venta o carta factura vigente

Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días

Una vez que la Semovi valide la documentación, la persona solicitante recibirá por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y realizar el pago correspondiente.

Posteriormente, deberá acudir al Módulo de Control Vehicular, ubicado en Álvaro Obregón 269, donde se entregarán las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), según corresponda.