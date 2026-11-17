Amplían plazo para emplacamiento de vehículos eléctricos personales
El propósito del aplazamiento es que más personas puedan registrar sus unidades y transitar con seguridad
La Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambas de la Ciudad de México, anunciaron una prórroga en el plazo para el registro y emplacamiento de los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (Vemepe), el cual permanecerá abierto hasta nuevo aviso.
Ambas dependencias informaron que la ampliación busca brindar más tiempo a los propietarios para realizar el trámite y regularizar sus unidades.
Las autoridades señalaron que el registro tiene como objetivo fortalecer la seguridad vial y proporcionar certeza jurídica a las personas usuarias de este tipo de vehículos, por lo que recomendaron realizar el procedimiento con anticipación.
Para obtener el alta, los propietarios deberán ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México, a través del portal https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi
Entre los documentos que deberán presentar se encuentran:
- Identificación oficial vigente con fotografía, en el caso de personas extranjeras, se acepta pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente
- Documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura de primera venta o carta factura vigente
- Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
- Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días
Una vez que la Semovi valide la documentación, la persona solicitante recibirá por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y realizar el pago correspondiente.
Posteriormente, deberá acudir al Módulo de Control Vehicular, ubicado en Álvaro Obregón 269, donde se entregarán las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), según corresponda.